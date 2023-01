Mycon tem novos EMPREGOS em todo o Brasil; veja os cargos

A Mycon está contratando novos funcionários pelo Brasil. Ela é uma fintech que está revolucionando o acesso ao crédito mais barato com um consórcio 100% digital. Assim ajudam o brasileiro a conquistar sua casa, sair do aluguel, comprar um carro novo, moto ou qualquer outra conquista.

A Mycon não fornece cartões coloridos e depois cobram juros mais altos do que o mercado, não emprestam dinheiro, mesmo com a alma das pessoas como garantia. A empresa é a administradora de consórcios com fiscalização e autorização do Banco Central do Brasil, por meio do número do certificado de autorização das operações do grupo de consórcio que representa passiva ou ativamente, e extrajudicialmente. Ela não faz conversa fiada, não faz concessões e não promete meditação precoce.

As taxas de administração que ela possui são em média 10 vezes mais baratas que os financiamentos bancários e 50% menores que as praticadas pelos bancos do setor. O seu modelo de negócios é baseado no direct-to-consumer (D2C), que funciona cortando intermediários que cobram comissão, então vendem diretamente para os seus clientes. O uso da tecnologia para reduzir os seus custos operacionais e a economia proporcionada por suas eficiências digitais resultam em algumas das taxas mais baixas em sua prática. Mas podem fazer isso porque são administrados pela COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

Banco de Talentos;

Ass. de Customer Success.

Veja também: Greenjoy tem novos EMPREGOS em várias cidades brasileiras

Como se candidatar

Para participar do processo de seleção das vagas ofertadas pela Mycon, acesse o site 123 empregos e registre o seu currículo.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos.