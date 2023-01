Na Casa de Vidro, Gabriel se incomoda com Manoel e dispara: ‘Veio para aparecer’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Casa de Vidro do “BBB 23” segue causando nas redes sociais e os participante Gabriel e Manoel estiveram no centro das atenções nesta quarta-feira (11).

Tudo aconteceu durante interação com o público, já que a dinâmica está dentro de um shopping do Rio de Janeiro para que os fãs do reality possam visitar e interagir com os já famosos.

Manoel começou a dançar “Envolver”, hit da cantora Anitta, no chão da Casa de Vidro e Gabriel acabou não gostando nada do momento.

“O cara veio para aparecer ou para jogar?”, disparou ele indo para o lado oposto ao que o ruivo estava dançando junto com Paula.

Vale lembrar que Gabriel revelou ser fã de Prior e disse que o ex-BBB era “o maior” e que iria representá-lo caso entre no reality show, ele era conhecido por ser um grande jogador no “BBB 20”.

Veja os vídeos:

