Na Casa de Vidro, Giovanna grita com público: ‘Duvido que alguém aguente’

Foto: Reprodução/Globoplay

Os nervos seguem à flor da pele dentro da Casa de Vidro do “BBB 23”. Na tarde desta quarta-feira (11), a participante Giovanna gritou com pessoas que estavam acompanhando a dinâmica.

Localizado em um shopping do Rio de Janeiro, o confinamento recebe visitas diárias do público que é fã do reality show e envia mensagens aos confinados.

Em um determinado momento, Giovanna começa a gritar falando que as pessoas não aguentariam a pressão que ela está passando no local.

“É isso aí porr. Todo mundo fala ‘fica calma, fica calma’ aguenta, aguenta aqui. Eu duvido que alguém aguente a porr que eu tô aguentando há dois dias. Tô aqui pra ficar louca mesmo, tô nem aí, Big Brother não é isso? Vocês querem ver planta? Não? Então pronto”, disparou a ruiva.

Vale lembrar que ela já foi acusada de racismo por internautas após descobrirem publicações antigas no perfil do Instagram dela. Giovanna desabafou e disse que tudo foi tirado de contexto.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.