Nakagima comemora nascimento do filho: ‘Papai te ama’

O surfista Flávio Nakagima apareceu nas redes sociais na quarta-feira (18) para comemorar o nascimento do filho, Matteo, fruto do relacionamento com a ex-namorada Mariana Mattos.

Por meio do perfil no Instagram, o ex-participante do “De Férias Com o Ex” publicou as primeiras fotos do herdeiro que nasceu no dia 12 de janeiro.

“Matteo. Bem vindo filho, papai te ama muito! Deus te abençoe, te ilumine e te proteja!”, escreveu Nakagima na legenda da publicação.

A nova mamãe também se derreteu pelo herdeiro nas redes sociais: “Matteo nasceu no dia 12/01/2023, com 50 cm de comprimento, pesando 3.395 kg. O dia mais feliz da minha vida! Eu nem sabia que seria capaz de amar assim, não se compara a nada nem a ninguém. Tenho tudo aqui! Obrigada, meu Deus!”.

Nos comentários do post de Nakagima não faltaram comemorações. “Somente felicidades e chuva de bençãos”, disse uma conta. “Parabéns, Nakinha! Deus abençoe sua família”, disse outro.

Veja a publicação:

