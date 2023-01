Nanda costa desabafa após morte do pai: ‘Choro por sua partida’

Foto: Reprodução/Instagram

Nanda Costa emocionou os seguidores na manhã deste sábado (21) ao publicar desabafo nas redes sociais após a morte do pai.

Em publicação no perfil do Instagram, a atriz de 36 anos lamentou o falecimento e mostrou uma foto dele com ela ainda criança, tirada no Natal.

“Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto sabia que você existia”, iniciou.

“Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca saíra. Descansa em paz. Te amo, pai”, completou Nanda Costa na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos lamentaram a perda da atriz. “Oh, Nanda querida, abraço forte”, escreveu Mariana Ximenes. “Um beijo cheio de amor em você meu bem”, comentou Regina Casé.

Vale lembrar que Nanda Costa havia relevado no Altas Horas, em 2022, que o pai abandonou a família quando ela tinha 1 ano de idade.

“Uma vez, assistindo TV com a minha mãe e com a minha avó, eu perguntei: ‘Mãe, você acha que o meu pai assiste TV? Você acha que ele assiste jornal igual o meu avô ou assiste novela igual você e a minha avó?’. Ela falou: ‘Eu acho que ele vê os dois’. Aí eu falei: ‘Então eu vou entrar ali, ele vai ter orgulho de mim e vai voltar’”, relembrou na época.

