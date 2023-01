‘Não conseguimos data de artistas’

Foto: Enaldo Pinto / Ag Haack

Léo Santana já está em preparação para o show no Festival de Verão no dia 29 de janeiro, no Parque de Exposições, em Salvador.

O cantor, diferente da maioria dos artistas, fará um show solo no “FV 23”, assim como Bell Marques. No atual formato, artistas convidaram outros cantores para participações especiais nas apresentações.

Em entrevista ao iBahia, Léo Santana revelou que chegou a convidar outros cantores para o Festival de Verão, mas acabou não conseguindo confirmações por conta de conflitos nas agendas deles.

“Já veio do Festival essa ideia e eu, de fato, abracei. A ideia também era de que cantasse com algum outro artista, misturando com meu show de estrada, e eu dei sugestões até com Zé Ricardo, que é o diretor atualmente e ele pirou na ideia”, iniciou o cantos.

“Só que a gente não tava conseguindo data desse artistas, até porque não dá pra convidar artistas que eu não conheço, nunca dei uma palavra, é bom quando você tem uma interatividade com artista assim, que bate uma química, que você já tenha contato”, completou o cantor.

Foto: Eder Mota

Léo Santana ainda afirmou que chamou artistas que admira, mas os conflitos nas agendas impossibilitaram as participações. Porém, ele ainda não descarta a possibilidade de uma surpresa para os fãs.

“E aí dos que eu fui convidar já estavam todos fazendo duetos aqui no Festival e aí o tempo foi passando, fui chamando outros que falaram ‘agenda não vai bater, ‘vai ficar apertado’ e Zé Ricardo disse ‘Gigante, relaxe. ‘Já fechamos muitos duetos aqui nesse Festival e já que a gente não tá conseguindo vamos fazer só’”, disse.

“Se daqui até lá, quem sabe apareça algum artista a gente faz junto. Se for algum artista que, de fato, eu me identifique possa rolar um improviso. Então foi devido a isso mesmo, agenda de artista e artistas que já tinham fechado outros duetos”, finalizou o artista.

Serviço:

Festival de Verão 2023

Data: 28 e 29 de janeiro

Atrações:

Criolo convida Ney Matogrosso, Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àtoxxá, Ivete Sangalo convida Luedji Luna, Jão convida Pitty, Ludmilla convida Gloria Groove, Léo Santana, Gilberto Gil convida Caetano Veloso, Orochi convida Djonga, Ferrugem convida Xande de Pilares, Filipe Ret convida Caio Luccas, Xamã convida Gilsons, Saulo convida Marina Senna, Baiana System convida Olodum

Margareth Menezes convida Larissa Luz e Majur, Luísa Sonza convida Alcione, Bell Marques

Ingressos: A partir de R$80 no Sympla

