‘Não me aceito do jeito que eu sou’, desabafa Simone Mendes

Foto: YouTube

A cantora Simone Mendes abriu o coração para os fãs em um bate-papo sincero nas redes sociais. Em vídeo compartilhado no YouTube, a baiana confessou ter problemas de aceitar o próprio corpo.

Segundo a artista, a busca constante pela perda de peso para se encaixar em um padrão, faz com que ela entre em crises de imagem.

“Não me aceito do jeito que eu sou. Vivo brigando com a balança, vocês sabem muito bem disso. Eu vivo essa constante busca pela perda de peso. Quem se aceita é maravilhoso, dou dez! A melhor coisa da vida é se aceitar e estar tudo bem. Mas eu vivo nessa busca, não tem jeito”, afirmou.

A luta travada por Simone contra a balança já havia sido compartilhada com os fãs em outras ocasiões. Em 2021, a artista falou sobre o processo de emagrecimento que a fez perder 25kg na época.

Os quilos foram eliminados por meio de um tratamento com uma nutróloga. Na época, a artista também passou por uma abdominoplastia.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.