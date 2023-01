‘Não queria ser desmascarado’, diz Paulo Betti após saída do ‘The Masked Singer Brasil’

Foto: Globo

O ator Paulo Betti foi o primeiro famosos a ser desmascarado e eliminado da nova temporada do “The Masked Singer Brasil”, no domingo (22).

Ele estava por trás do personagem Coelho que cantou sucessos como “Sway” de Michael Bublé, “Mamãe Passou Açúcar em Mim”, de Wilson Simonal e “Fogo e Paixão”, de “Wando.

“Eu não queria ser desmascarado, queria ficar mais. Quando tirei a máscara, a repercussão foi incrível. Eu me emocionei com a fala dos jurados e da Ivete”, disse Paulo Betti sobre a experiência no programa.

O ator ainda falou sobre como surgiu o convite: “Foi emocionante para mim participar de um programa tão diferente, eu topei na hora que me chamaram. Fiquei muito feliz de ter participado, é uma experiência muito divertida e muito curiosa que nos faz valorizar muito as pessoas que estão por trás de tudo. Eu nunca cantei, e, de repente, apareci cantando (risos). Eu já assistia ao programa antes e adorava”.

“É muito desafiador ser um mascarado. Eu consegui guardar o segredo, mas tive que falar que estava gravando uma novela para não levantar suspeita (risos). É um desafio fazer a coreografia, e eu também nunca tinha cantado e canto muito mal (risos)”, finalizou Paulo Betti.

