Não sabe onde e como investir? O PagBank pode te ajudar; confira a novidade

Clientes do PagBank agora podem investir com mais facilidade através do aplicativo do banco digital. Isso porque, a instituição lançou um novo serviço com diversas opções de investimentos que atendem todos os tipos de perfis.

A iniciativa é gratuita e tem a intenção de democratizar o acesso a investimentos no país. De acordo com o banco, muitas pessoas deixam de fazer um investimento por falta de conhecimento e por medo.

Por isso, a proposta é ajudar aqueles que não têm muita intimidade e conhecimento sobre o mercado de investimento. Veja mais detalhes a segui!

Carteiras recomendadas

As carteiras recomendadas do PagBank buscam equilibrar as opções de investimento. Sendo assim, será possível ter um controle dos riscos e retornos. Na prática, o cliente deve indicar quanto deseja investir.

Feito isto, os analistas do banco vão indicar a melhor carteira, segundo o perfil de cada pessoa. Ou seja, todas as indicações são resultados de uma minuciosa análise de quem entende sobre o assunto.

Após conferir as opções disponíveis, o interessado pode escolher se quer ações – incluindo internacionais -, dividendos ou fundos imobiliários. Veja como acessar as carteiras recomendadas do PagBank.

Acesse o seu aplicativo PagBank; Clique em “Aplicar meu dinheiro”; Depois, vá na opção “Carteiras de renda variável”; Em seguida, escolha a carteira que deseja; Toque em “Investir” para definir o valor e depois selecione o botão “Calcular”; Para concluir a solicitação, toque em “Investir nesta carteira” e confirme a aplicação.

Indique e ganhe do PagBank

A carteira digital PagBank beneficia os clientes que indicam a fintech para outras pessoas. Para receber o valor extra, é necessário que a indicação seja para comprar as maquininhas da PagSeguro. Dessa forma, o usuário que realizou o convite recebe um PIX por cada pessoa que solicita a maquininha por meio do link enviado.

No entanto, é importante salientar que para participar da promoção, é necessário que o cliente da fintech siga alguns requisitos. Primeiramente, os links que serão compartilhados devem ser enviados apenas para pessoas que ainda não possuem a maquininha do PagSeguro. Ademais, o link também pode ser enviado para antigos usuários da carteira digital.

Ainda, o usuário recebe a recompensa:

Quando o indicado faz, no mínimo, três vendas nos primeiros três meses de obtenção da máquina;

Quando o indicado faz R$ 100 em vendas nos três primeiros meses de uso da ferramenta.

Caso todos os requisitos sejam cumpridos e o cliente esteja apto para receber os valores, o pagamento será depositado nas contas bancárias em até 30 dias, via PIX.

Como participar?

Os clientes do PagBank podem realizar o procedimento de forma rápida e segura por meio do aplicativo. Confira o passo a passo: 7

Acesse o aplicativo do PagBank;

Faça o login, informando seus dados e senha;

Na tela principal, clique no menu;

clique na opção “Indique e Ganhe”;

Escolha a opção “Indicar Maquininha”;

Clique em “Indique Já”.

Para finalizar, basta copiar o link e enviar aos seus contatos.