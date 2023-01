Foto: Reprodução/Globo

A jogadora de vôlei Key Alves parece já ter tomado ranço de algumas participantes do “BBB 23”. Em conversa durante a madrugada desta quarta-feira (18), a sister expôs o que pensa.

Ela abriu o jogo sobre o que acha dos jeitos de Bruna Griphao e Larissa, durante conversa com Fred Nicácio e Gustavo.

“Não consigo conversar com elas. As meninas não sabem nem o alfabeto para conversar. Na prova, dançando TikTok. Aí vem tirar onda com a gente? Ah, me respeita. Fiquei p*ta. Falei para ele [Gustavo]: ‘Se quiser, a gente vai nelas’”, soltou Key Alves.

Continuando a conversa na academia, a sister revelou que a pessoa que mais incomoda ela dentro do “BBB 23” é Bruna Griphao.

“O que mais me incomoda, de verdade, é ela [Bruna]. Essa daqui [Larissa] é uma coitada que anda junto com essa aqui”, finalizou Key Alves.

Veja o vídeo:

Key Alves falando que a Larissa e a Bruna incomodam ela, pois elas não sabem nem o alfabeto para conversar e na prova ficaram dançando Tik Tok e quiseram tirar onda com eles. #BBB23 pic.twitter.com/6OEFtjCatS — Dantas (@Dantinhas) January 18, 2023

