NÃO saque o BOLSA FAMÍLIA sem saber essas INFORMAÇÕES

O calendário dos pagamentos do novo Bolsa Família para o mês de janeiro terá início nessa próxima semana. Infelizmente não haverá a esperada antecipação, mas o governo do presidente Lula acabou se empenhou de outras formas. Ou seja, foi garantida a manutenção do valor fixo de R$ 600,00 mesmo antes do retorno oficial do programa.

Contudo, é importante ressaltar que o “calendário Bolsa Família”, até o momento, nada mais é do que um nome temporário. Mas, por que? Por conta da MP (Medida Provisória) que foi editada pelo Governo Federal a fim de regulamentar o benefício até o começo de abril e ser aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, se você quer saber quais serão as datas do pagamento, continue com a leitura da matéria desta quinta-feira (12) do Notícias Concursos.

Um pouco mais sobre a MP e os detalhes do benefício

A respeito da MP, o que se espera agora é sua conversão em lei, cedendo validade legal. Com isso, o relançamento do programa será oficializado. Até o momento, o Auxílio Brasil, benefício criado no mês de novembro de 2021 pelo governo de Bolsonaro, continua na ativa e contemplará aproximadamente 21 milhões de famílias que se mantém em estado de pobreza e extrema pobreza.

Embora a parcela fixa no valor de R$ 600,00 tenha sido prometida, e será mantida pelo presidente Lula, até agora não há confirmação alguma sobre o famigerado abono de R$ 150,00. Esse valor será direcionado posteriormente para as crianças com, no máximo, seis anos, integrantes dos grupos familiares beneficiados pelo Bolsa Família.

Contudo, o abono extra de R$ 150,00 se limita até duas crianças (da idade estipulada) por família. Assim, o benefício recebido pelo segurado pode alcançar R$ 900,00. Contudo, só será liberado o valor quando for instaurada a lei do Bolsa Família e o programa passar a valer.

Quem tem direito a receber o valor Bolsa Família no mês de janeiro?

A elegibilidade será distribuída por dois grupos distintos:

O primeiro, integra as pessoas mantidas em estado de extrema pobreza, com a renda familiar de R$ 105,00 per capita;

O segundo, integra as pessoas mantidas em estado de pobreza, com a renda familiar de R$ 105,01 até R$ 210,00 per capita.

Para receber o Auxílio Brasil, existem três possibilidades:

Quem já recebia o Bolsa Família, o Auxílio Brasil será automaticamente pago. Se tem inscrição no CadÚnico, porém não recebia os valores do Bolsa Família, segue para o cadastro de reserva. Se não tem inscrição no CadÚnico, é necessário se dirigir a uma das unidades do CRAS para registrar as informações do grupo familiar, contudo, não há garantia nenhuma de receber.

É muito importante lembrar que as famílias devem ser compostas por um desses componentes:

Gestantes;

Crianças;

Mães lactantes;

Jovens de 0 até 21 anos incompletos;

Adolescentes.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de janeiro

O calendário do Bolsa Família do mês de janeiro começará na semana que vem. Os depósitos se realizarão nos dez últimos dias úteis, ou seja, de 18 até 31 de janeiro. Seguirão a ordenação do número final do NIS (Número de Identificação Social):

Final 1 – 18 de janeiro;

Final 2 – 19 de janeiro;

Dígito 3 – 20 de janeiro;

Dígito 4 – 23 de janeiro;

Final 5 – 24 de janeiro;

Final 6 – 25 de janeiro;

Dígito 7 – 26 de janeiro;

Dígito 8 – 27 de janeiro;

Final 9 – 30 de janeiro;

Final 0 – 31 de janeiro.