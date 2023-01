Não tenho o cartão do Bolsa Família: como posso receber o benefício?

Os primeiros pagamentos do ano referentes ao Bolsa Família já começaram. O calendário começou no dia 18 deste mês e seguirá até o dia 31. Desde então, as famílias atendidas pelo programa estão recebendo o valor de R$ 600. Atualmente, mais de 21 milhões de brasileiros são contemplados.

O cartão do programa, seja do antigo do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, pode ser usado para realizar a movimentação do dinheiro. No entanto, aqueles que foram incluídos no fim do último ano ainda não contam com a ferramenta. A boa notícia é que o acesso ao Bolsa Família pode ser feito de outras formas.

Como acessar o Bolsa Família sem o cartão?

Caso você não tenha o cartão de saque do Bolsa Família, é possível ter acesso aos valores pelo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Abra o aplicativo Caixa Tem; Clique em “Entrar”; Selecione “Saque sem Cartão”; Clique em “Gerar código para saque”; Digite sua senha; Informe o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.

Ademais, o cidadão também pode realizar outras transações no aplicativo Caixa Tem, como:

Compras online com o cartão de débito digital;

Pagamento de faturas e boletos;

Transferências via PIX.

Contudo, caso prefira, o beneficiário ainda pode se dirigir até uma agência da Caixa para sacar a parcela do Bolsa Família no guichê da instituição. Na ocasião, basta apresentar um documento de identificação oficial com foto e solicitar os valores ao atendente.

Calendário de janeiro do Bolsa Família

O cronograma é feito dentro dos últimos dez dias úteis do mês, conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social). Essa numeração é fornecida pelo governo após inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Veja as datas de pagamento:

NIS final 1: 18/01;

NIS final 2: 19/01;

NIS final 3: 20/01;

NIS final 4: 23/01;

NIS final 5: 24/01;

NIS final 6: 25/01;

NIS final 7: 26/01;

NIS final 8: 27/01;

NIS final 9: 30/01;

NIS final 0: 31/01.

Como consultar o Bolsa Família?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”: Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério da Cidadania.