‘Não tinha o que dizer’

Após terminar o noivado por conta de uma traição durante viagem ao Catar, MC Carol segue polemizando nas redes sociais.

Em entrevista para a Quem, a funkeira revelou ter chocado ainda mais o ex-noivo ao enviar sextapes com o amante para o homem durante o término do noivado.

“Eu mandei vídeos, áudios e fotos minhas transando (com outro) para ele. Então, não tinha muito o que dizer… Ele fingiu que estava tudo tranquilo. Ele também não tinha muito o que dizer depois da história toda que vazou”, disse a cantora.

O vídeo ao qual ela se refere é com o novo affair. Eles se conheceram durante uma viagem em Salvador e o homem fez até uma tatuagem em homenagem para a cantora.

“Ele falou que estava muito apaixonado por mim e me pediu em namoro. Aí, eu pedi uma prova de amor e ele fez. Mas não quero namorar agora. Gosto muito dele, muito mesmo. A gente não se desgrudou desde à Bahia. Ele foi no meu show aqui no Rio de Janeiro, depois fomos para um show do Baco. Também passamos Ano-Novo juntos, fomos ontem ao cinema, hoje no Cristo Redentor”, explicou MC Carol.

Amor atrás das grades?

No Catar para acompanhar os jogos da Copa do Mundo 2022, MC Carol chocou os seguidores ao revelar ter flertado com um policial e, por conta das leis rígidas do país, quase foi presa por isso.

Por meio do perfil no Twitter, a cantora revelou que tinha policiais trabalhando na saída do estádio e um deles sorriu para ela. Após a gentileza, MC Carol foi se apresentar para o profissional quando recebeu um sermão por ter infringido uma lei do Catar.

“Estou eu, saindo do estádio né… Aí, tinha uns caras trabalhando na saída, passei, dei noite e sorri! O negão sorriu pra mim. Em seguida, eu sorri e dei tchau, ele caminhou em minha direção, eu pedi para uma amiga que fala inglês perguntar o nome, sem maldade… Ele respondeu”, iniciou.

“Eu apertei a mão dele e falei ‘Sou Carolina’, chegou um terceiro cara dizendo que era crime e que eles eram policiais. E aí que eu fui perceber que ele estava de FARDA, mano… As minas que estavam comigo saíram correndo literalmente. CORRENDO. Só ficou uma pedindo desculpas em inglês”, completou MC Carol por meio do perfil no Twitter.

