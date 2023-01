‘Nas Ondas da Fé’ mostra religião evangélica de jeito humorado

Foto: Divulgação

O filme ‘Nas Ondas da Fé’, que estreou neste mês de janeiro, mostra realidade da religião evangélica de jeito bem humorado. A história que tem Marcelo Adnet e Letícia Lima como protagonistas, vem com o propósito de alertar o público para o preconceito existente contra a igreja evangélica.

No longa, o protagonista entra em briga com outros pastores, que não gostam de sua repentina ascensão na religião. Embora trate o tema com humor, Adnet garante que não é ofensivo, e que a história critica as pessoas que usam a religião baseada nos interesses pessoais.

‘Nas Ondas da Fé’ está sendo exibido em Salvador nas salas do UCI Orient Paralela, UCI Orient Shopping da Bahia, Cinépolis Shopping Salvador Norte, Cinépolis Horto Bela Vista, e Cinemark Salvador.

Sinopse

Foto: Divulgação

Em algum lugar do subúrbio carioca, o casal Hickson (Marcelo Adnet) e Jéssika (Letícia Lima) leva uma vida comum. Ele se virando como pode e ela como funcionária de um salão de beleza. A fim de ajudar o marido a realizar seu sonho de ser radialista, Jéssika o convence a ir ao culto do apóstolo Adriano (Thelmo Fernandes).

Após conhecê-lo, Hickson consegue um emprego como locutor na rádio evangélica “Nas Ondas da Fé”. E, com seu carisma, vai revelando seu talento e conquistando cada vez mais o carinho dos fiéis. O protagonista estuda e vai galgando espaços dentro da Igreja Evangélica – se tornando pastor e ministrando cultos lotados na “Igreja Internacional dos 12 Apóstolos”. Mas seu crescimento e notoriedade despertam inveja.

Confira o trailer abaixo:

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.