Nasce Beatriz, 1ª filha da ex-BBB Isabella Cecchi e Pedro Orduña

Foto: Talita Ciardi

Nasceu nesta terça-feira (3) a pequena Beatriz, filha da ex-BBB Isabella Cecchi e do procurador público Pedro Orduña. A menina nasceu por volta das dez da manhã através de uma cesárea.

Beatriz veio ao mundo com 49 cm e 3,530 kgs em uma maternidade de São Paulo. A gravidez da ex-BBB 19 foi anunciada em junho do ano passado.

“É com o coração explodindo de alegria que compartilhamos com vocês a realização do maior sonho das nossas vidas: vem aí um bebezinho Cecchi Orduña!”, dividiu ela nas redes sociais na época.

Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta noite, a ex-sister escreveu: “O dia mais feliz das nossas vidas… Pensamos em tanta coisa pra escrever pra apresentá-la a vocês, mas a verdade mesmo é que nos faltam palavras, mas sobra amor e gratidão”. Assista abaixo:

