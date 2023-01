nascidos em janeiro podem pedir saque-aniversário até amanhã (31/10)

Os trabalhadores nascidos em janeiro que desejam realizar o Saque-Aniversário do FGTS ainda neste ano devem fazer a solicitação até terça-feira (31). A migração do Saque Rescisão para o Saque-Aniversário é opcional e deve ser informada à Caixa Econômica Federal presencialmente ou por meio do aplicativo.

Essa modalidade de saque do FGTS foi instituída pela Lei 13.932/19 e permite que os trabalhadores retirem parte do saldo do Fundo de Garantia no mês do seu aniversário. Apesar disso, o ministro Luiz Marinho informou à GloboNews que a partir de março não serão mais aceitas novas solicitações para o Saque-Aniversário.

Disponibilidade do Saque-Aniversário

Segundo informações disponibilizadas pela Caixa, o valor do Saque-Aniversário anual é determinado pela aplicação de uma alíquota, que pode variar de 5% a 50% sobre o saldo do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional. Todos os trabalhadores que possuem mais de R$ 500,01 em saldo disponível têm direito a uma parcela adicional.

Como já dito anteriormente, a partir de março não serão aceitas novas solicitações para o Saque-Aniversário. Apesar disso, os trabalhadores que já realizaram a contratação deverão continuar recebendo os recursos nessa modalidade até o final do período de 24 meses.

Os recursos são liberados no primeiro dia útil do mês de aniversário do beneficiário e ficam disponíveis por três meses. Confira o calendário de liberação do saque do FGTS e veja até quando é possível sacar os recursos:

Mês de aniversário Liberação do saque Fim do saque Janeiro 02/01 31/03 Fevereiro 01/02 28/04 Março 01/03 31/05 Abril 03/04 30/06 Maio 02/04 31/07 Junho 01/06 31/08 Julho 03/07 29/09 Agosto 01/08 31/10 Setembro 01/09 30/11 Outubro 02/10 29/12 Novembro 01/11 31/01/2024 Dezembro 01/12 29/02/2024

Vale ressaltar que os trabalhadores que migraram da modalidade de Saque Rescisão para o Saque-Aniversário só poderão voltar para a opção anterior após 24 meses (2 anos). A alteração pode ser solicitada pelo aplicativo “Meu FGTS”, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Veja como aderir a essa modalidade de saque

Os cidadãos que desejam aderir ao Saque-Aniversário do FGTS têm até o mês de março e devem fazer a solicitação por meio do aplicativo do Fundo de Garantia ou pelo site fgts.caixa.gov.br.

Após acessar uma das plataformas será preciso clicar em “Meu FGTS” e acessar a área “Saque-Aniversário”. Por fim, o trabalhador deve ler e concordar com os termos e condições e clicar em “Aderir ao saque aniversário”.

Antecipação do saque do FGTS

Os trabalhadores que aderirem à modalidade de Saque-Aniversário do FGTS também podem realizar a contratação de um empréstimo junto às instituições financeiras habilitadas. Nesse caso, o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço liberado anualmente é utilizado como garantia de crédito.

A Caixa informa que no aplicativo “Meu FGTS” os cidadãos podem fazer uma simulação do valor máximo do empréstimo. Vale informar que para realizar a simulação não é necessário aderir ao Saque-Aniversário.