Naturativa ABRE CARGOS no Sudeste

A Naturativa, farmácia de manipulação que tem como política da qualidade garantir a segurança na manipulação, está atrás de novos funcionários para compor seu time de colaboradores. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira a lista de cargos vagos:

Auxiliar de Serviços Gerais – Rio de Janeiro/RJ;

Manipulador(a) de Cápsulas – Rio de Janeiro/RJ;

Motociclista – Rio de Janeiro/RJ – Banco de talentos;

Banco de talentos – PCD – Rio de Janeiro/RJ – Banco de talentos;

Vendedora de Loja – Rio de Janeiro/RJ;

Operador de Caixa – Rio de Janeiro/RJ – Efetivo;

Estagiário Ensino Superior – Farmácia – Rio de Janeiro/RJ – Estágio;

Vendedor(a) – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ – Efetivo.

Mais sobre a Naturativa e como se candidatar

Bom, agora que você já conseguiu dar uma primeira analisada na lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida.

Primeiro, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções a serem desempenhadas, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Naturativa, é válido destacar que estamos falando da única farmácia do Rio de Janeiro a ter seu Sistema da Qualidade certificado pelas normas internacionais ISO 9001:2008. Ao todo, são 25 anos de história e tradição, dando atenção em tempo integral com 14 farmacêuticos na sua estrutura.

Além disso, possui sete unidades na cidade do Rio de Janeiro, uma ouvidoria para contato exclusivo de dúvidas ou orientações e uma equipe própria em todos os departamentos (inclusive entregas). Por falar nisso, a rede oferece entrega Gratuita no Rio de Janeiro para compras acima de R$ 50,00 e retirada de receita também sem custo.

Além disso foi escolhida a Farmácia do Ano Prêmio Racine de Qualidade e recebeu o Prêmio Qualidade Rio pelo Estado do Rio de Janeiro.

