Neide do Conselho tem trabalho reconhecido e recebe ‘Certificado Opara News’

Na noite desta quarta-feira, 04 de janeiro, diversas personalidades receberam o ‘Certificado Opara News’, em reconhecimento ao trabalho realizado em suas áreas de atuação. Entre os homenageados, esteve Luciane Caetano, conhecida por Neide do Conselho por sua dedicação à causa da criança e do adolescente.

Com vários mandatos, sempre reconduzida pela população penedense por sua atuação incansável na luta pelos direitos das crianças e adolescentes, Neide do Conselho anunciou recentemente que pensa em não mais concorrer a uma vaga de Conselheira.

Em desabafo durante entrevista, a Conselheira disse na oportunidade que o atual colegiado é falho e peca em muita coisa, inclusive em não fazer as reuniões necessárias do colegiado dentro do prazo previsto em lei para a deliberação de importantes questões relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

A idealização do reconhecimento dos profissionais pelo site Opara News, tem sido orquestrada há vários anos pelo professor Valdi Fernando e seu filho, Walbert Lima, ambos de parabéns pelo olhar atento.