Foto: Divulgação

Em carreira solo desde o fim da dupla com Simaria, Simone Mendes está em preparação para o lançamento do primeiro EP na nova fase da vida profissional.

Intitulado “Cintilante”, o projeto chega com 4 músicas inéditas na quinta-feira (26). Além do clipe de “Erro Gostoso”, nova aposta da cantora.

Apesar no sucesso dentro do sertanejo em todo o Brasil, Simone revelou que não pretende expandir a carreira para fora do país de origem.

Em coletiva de imprensa a qual o iBahia esteve presente, a cantora descartou a possibilidade de tentar uma carreira internacional.

“Não planejo cantar em outra língua, não fala nada, nem espanhol, não falo nada. Isso pra eu fazer seria uma invenção da minha parte. Decorar o que se nem o português eu falo correto? Só o meu dicionariozinho, o Simonês mesmo”, disse com bom humor.

A cantora ainda confirmou que possui uma turnê pronta para rodar o Brasil. “Tá pronta já a minha turnê Cintilante que vai para o Brasil inteiro”, revelou empolgada.

