A Nestlé faz parte da vida dos brasileiros há mais de um séculos e continua crescendo e inovando cada vez mais o seu portfólio. Trata-se de uma grande produtora de alimentos e bebidas presente no Brasil e no mundo. Atualmente, a empresa abriu um novo processo seletivo e busca por profissionais talentosos. Confira.

Nestlé abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Nestlé surgiu com o intuito de ser a melhor em seu setor e levar sabor e qualidade em seus produtos. Estamos falando de uma empresa feita de gente para gente, que faz parte da história de milhares de pessoas.

A empresa investe constantemente em inovação e preza pela excelência em seus serviços e produtos. Para continuar sendo referência em seu segmento, a Nestlé está contratando várias pessoas para a formação de um novo time. Confira, a seguir.

Repositor Nestlé – União da Vitória/PR;

Auxiliar de Loja – São Paulo;

Operador de Empilhadeira – São Paulo;

Reposição de Merchandising – Rio de Janeiro;

Jovem Aprendiz Repositor – Belo Horizonte/MG;

Auxiliar de Armazém – São Paulo;

Consultora de Boutique (PCD) – São Paulo;

Operador de Máquina – Santa Catarina;

Jovem Aprendiz (Compras) – São Bernardo do Campo/SP.

Como se candidatar

A Nestlé valoriza a simplicidade, respeito e a inclusão dentro do ambiente de trabalho e por isso busca por profissionais que se identificam com os seus valores.

Aos interessados em fazer parte do time, basta cadastrar um currículo atualizado para a empresa analisar no site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e confira todos os processos seletivos de grandes empresas.