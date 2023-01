Nestlé abre vagas para programa de estágio

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Nestlé anunciou a abertura de vagas para seu programa de estágio. Ao todo, são 30 postos de trabalho para atuação na capital paulista.

São elegíveis estudantes do ensino superior e técnico de todas as idades, que estejam cursando entre o terceiro semestre e o penúltimo ano, com conhecimento no pacote Office (Word, Excel e Power Point) e disponibilidade para estagiar seis horas diárias, das 9h às 16h ou das 13h às 19h. Os candidatos devem, ainda, morar na Grande São Paulo, já que as vagas são para a capital paulista.

Segundo a empresa, o Programa de Estágio Nestlé tem como principal objetivo desenvolver, preparar e capacitar os estagiários para o mercado de trabalho através de uma trilha de aprendizagem, avaliações de estágio, feedbacks e até possíveis movimentações internas e efetivações. Os aprovados também passarão por um processo de mentoria com seus gestores ou tutores e receberão treinamentos ao longo dessa jornada com o objetivo de melhorar as suas competências pessoais e profissionais.

Os contratados serão alocados nas áreas de Finanças & Controle, Gestão de Pessoas & Compliance, Jurídica, Marketing & Comunicação, Supply Chain, Engenharias e Qualidade, Tecnologia da Informação, Transformação Digital e Vendas & Trade.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale refeição, auxílio transporte, assistência médica, seguro de vida, 13° salário, férias remuneradas e acesso às compras com desconto no Empório Nestlé (loja com produtos das empresas coligadas).

Como se candidatar

Os interessados em participar do Programa de Estágio Nestlé 2023 têm até o dia 31 de janeiro para efetivar sua candidatura por meio do site www.bettha.com/estagionestle2023.

A seleção será humanizada, com trilhas de capacitação para todos os inscritos e feedback personalizado.