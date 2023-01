Nestlé recruta estudantes para programa de estágio; inscrições terminam hoje!

Terminam hoje as inscrições para o programa de estágio da Nestlé. A empresa, uma das maiores do ramo alimentício, oferece diversas oportunidades para atuação na sede em São Paulo, em diversas áreas. Cabe reforçar que o estágio será na modalidade híbrida.

São elegíveis estudantes de ensino superior (graduação ou tecnólogo), matriculados, no máximo, no penúltimo semestre do curso. É necessário, ainda, ter conhecimento básico no Pacote Office e disponibilidade para estagiar seis horas por dia, em horário comercial.

Os contratados participarão de um Job Rotation, que garantirá um ganho experiência completo em diversas áreas e divisões durante os 12 meses de duração do programa. Dessa forma, o estudante terá uma visão mais ampla sobre negócios e também vai poder iniciar o networking.

Além disso, o estágio vai funcionar no modelo 70/20/10, de modo que 70% do tempo será dedicado à experiência, 20% a criar relacionamentos e 10% para a educação do estagiário. A cada seis meses, o estudante receberá um feedback.

Como participar

Os estudantes interessados em participar do estágio têm até o fim do dia de hoje para acessar a página do Programa de Estágio Nestlé 2022 e efetivar sua candidatura. Clique aqui para se inscrever.

O processo seletivo será dividido em etapas e inclui um Fit Cultural para que a empresa possa conhecer melhor os candidatos. Após essa avaliação, os estudantes selecionados serão convidados a realizar uma entrevista com o gestor e o resultado final sairá em duas semanas. O início do estágio é imediato.

É importante notar que os candidatos que não forem convocados para as próximas etapas, ainda terão a oportunidade de ingressar na empresa uma vez que os currículos serão alocados no Banco de Talentos. Ou seja, caso surja uma vaga com o perfil do candidato futuramente, ele será chamado para realizar um Desafio Online pelo e-mail.