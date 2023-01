Netflix divulga trailer de minissérie sobre incêndio na boate Kiss

Foto: Divulgação/Netflix

A Netflix liberou na tarde desta segunda-feira (9) o primeiro trailer de “Todo Dia a Mesma Noite”, minissérie baseada na tragédia ocorrida na boate Kiss, em 2013.

A trama é baseada no livro de mesmo nome da jornalista Daniela Arbex que fala sobre os bastidores do incêndio e a luta das famílias pela justiça.

“Todo Dia a Mesma Noite” é dirigida por Julia Rezende e conta com nomes como Paulo Gorgulho, Debora Lamm, Thelmo Fernandes, Bianca Byington e Leonardo Medeiros no elenco. O roteiro é de Gustavo Lipsztein.

Vale lembrar que a tragédia matou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas na boate localizada em Santana Maria, no Rio Grande do Sul.

A causa do incêndio, que é mostrada no trailer, foi a queima da espuma acústica do local após o uso de artefatos pirotécnicos.

Veja o trailer:

