Netinho deleta postagens a favor de Bolsonaro após ter show cancelado

A quarta-feira de cinzas chegou mais cedo no Carnaval de Netinho e Jair Bolsonaro.

O cantor, que era um dos apoiadores fervorosos do ex-presidente do Brasil, deletou as postagens feitas em apoio ao militar e aos atos golpistas que aconteceram em Brasília no início do mês, após ter um show cancelado em Aracaju.

No perfil do intérprete de Milla, as últimas 23 postagens são todas dedicadas a carreira musical e a repercussão do cancelamento do show que aconteceria no Bloco por Amor ao Iate.

Em uma das publicações que foram feitas por Netinho, o cantor sugeria que caçadores, atiradores e colecionadores de armas (CACs) se juntassem aos atos golpistas que depredaram as sedes dos três poderes.

O artista revelou em entrevista a um programa de rádio de Aracaju, que pensou em processar o Iate Club de Aracaju pelo cancelamento do show. Netinho contou que chegou a receber 60% do valor da cachê e que mais da metade do dinheiro já foi gasto por ele.

“Além do prejuízo que me deram, eu fui prejudicado com o meu nome, com a minha marca. Cheguei a anunciar o show na minha rede social. Quando eles cancelaram, me prejudicaram. Falei para eles ontem: vocês estão me obrigando a lhes processar. (…) Não vou deixar que uma pessoa diga que eu financio o terrorismo. Se essa pessoa acredita, ela tem que provar. Isso é crime. Cadê o pagamento de eu pagando para financiar terrorismo?”, disse o cantor.

Segundo Netinho, o Iate Club irá se responsabilizar pelos trâmites relacionados ao cancelamento do show.

