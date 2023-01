Netinho tem show cancelado após ser acusado de apoiar atos antidemocráticos

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Netinho desabafou após ter um show que faria em um bloco carnavalesco de Aracaju, em Sergipe, cancelado por suposto apoio aos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília no início do mês.

Por meio das redes sociais, o artista, que em 2022 saiu em campanha ao cargo de deputado federal pelo Partido Liberal (PL), afirmou que foi pego de surpresa com a decisão do Bloco Por Amor ao Iate, do Iate Clube Aracaju.

“Há 13 dias do show para o qual fui contratado e anunciado publicamente pelo Iate Clube de Aracaju, fui surpreendido por uma nota pública do Iate com a minha retirada do comando do ‘Bloco Por Amor Ao Iate’, que estava à frente desde 2019”, escreveu o artista.

Netinho fala que ficou sabendo do cancelamento da apresentação por meio das redes sociais, sem nenhuma formalidade por parte do Iate. “Recebi a notícia pública do cancelamento da minha participação através de Rede Social, mas sem qualquer documentação formal de encerramento ou prorrogação do show enviada a mim, mesmo com um contrato vigente”.

De acordo com o artista, as informações de que ele teria incentivado os atos de Brasília não passam de fake news. “Eu lamento, nego e reafirmo que sempre me manifestei a favor da família, da paz e do amor, que sempre fizeram parte do meu repertório da carreira bem sucedida e acompanhada de perto pelos sergipanos e por gente de todo o mundo”.

Netinho ainda garantiu que irá acionar a Justiça para que provem a afirmação de que ele incentivou os atos.

“Os que espalharam fake news me acusando de “incentivar e financiar o terrorismo”, coisa que eu nunca fiz em 56 anos de vida, terão que provar isso na Justiça. Não são fake news que irão apagar toda a minha história positiva de décadas com o povo de Aracaju e Sergipe. Eu NUNCA misturei política com a minha música, NUNCA, nem é agora que farei. Mentem a respeito disso.”

O cantor Tatau foi escolhido para substituir Netinho na festa que acontece no dia 28 de janeiro. Os organizadores da festa ainda prometeram devolver o valor do ingresso aos que não se interessam pelo evento após a substituição.

“O Iate Clube de Aracaju (ICAJU) comunica à família iateana e a sociedade sergipana que o clube continua com seu objetivo para o qual foi fundado, promover os esportes náuticos e realizar eventos sociais. Informamos que o Bloco Por Amor ao Iate irá acontecer no dia previsto, 28/01/2023, sábado, com o artista baiano TATAU (ex-vocalista da banda Araketu) como atração principal, puxando o bloco na avenida a partir das 16h.”

