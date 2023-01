Neugebauer abre novos EMPREGOS pelo Brasil

A empresa Neugebauer começou quando os primeiros imigrantes europeus chegaram ao Brasil e trouxeram consigo a receita do verdadeiro chocolate. Com ele, criaram o chocolate da marca em 1891: chocolate cremoso, macio, que derrete na boca e sabor inconfundível. Cada peça tem um sabor delicioso e incrível. Por isso, podem dizer com orgulho que a companhia oferece o ingrediente perfeito para quem ama o sabor do autêntico chocolate.

Neugebauer tem novas oportunidades de trabalho ao redor do país

No começo do século 20, com o sucesso geral da Neugebauer, a fábrica não suportava mais o crescimento das vendas e precisava ampliar sua escala. Em 1903, adquiriram outro terreno e começaram a construir o prédio de 2 andares, que foi por muito tempo o maior prédio do bairro de Navegantes. Na nova unidade, aumentaram a área de indústria e foi aberta a primeira loja de produtos. No começo da década de 1910, a empresa se dividiu em dez seções e a fábrica era servida por duas máquinas a vapor que acionavam 30 máquinas e dez caldeiras para confeitaria.

Além disso, havia seções de boxe e carroceria, sendo esta última servida por motores elétricos acionando 10 máquinas. Os bombons são embalados em latas brancas litografadas, e as caixas de madeira também são feitas na própria fábrica. Foram produzidos cerca de 2 mil tipos de drageias, caramelos, pastilhas, rebuçados premium, chocolates e biscoitos.

Analista de Materiais Junior;







Promotor de Vendas;







Assistente Administrativo de Recebimento;







Operador de Utilidades;







Assistente de Logística;







Jovem Aprendiz;







Auxiliar de Expedição;







Operador de Atendimento SAC;







Auxiliar de Indústria.

Veja também: Motz tem vagas de emprego em duas regiões do Brasil

Como se candidatar

Para concorrer às oportunidades oferecidas pela empresa Neugebauer, acesse o site 123 empregos e faça o seu cadastro.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se em uma das possibilidades de contratação de grandes empresas do país.