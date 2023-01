A Neugebauer pioneira na fabricação de chocolates do Brasil, a empresa possui mais de um século de experiência e segue crescendo dia após dia. Confira, a seguir, os empregos disponibilizados pela empresa e tudo referente ao processo seletivo.

Neugebauer Alimentos abre vagas de emprego no país

Desde o início de suas operações, a Neugebauer busca entregar excelência, qualidade e sabor em seus doces e chocolates. Trata-se de uma empresa que trabalha através de seus princípios e acredita que por eles cresce diariamente.

A Neugebauer é uma fábrica de chocolates e doces que trabalha com muito amor e busca levar sabor e os melhores produtos aos seus clientes. Para isso, a companhia prioriza contratação de profissionais talentosos e empenhados em entregar as melhores atividades, visando a satisfação do consumidor final. Confira.

Coord. de Trade Marketing – Arroio de Meio/RS;

Superv. de Vendas – Florianópolis/SC;

Jovem Aprend – Rio Grande do Sul;

Auxiliar de Expedição – Arroio do Meio/RS;

Analista Industrial – Rio Grande do Sul;

Prom. de Vendas – Rio Grande do Sul;

Vend. Jr – Porto Alegre/RS;

Op. de Utilidades – Rio Grande do Sul;

Auxiliar de Elétrica – Rio Grande do Sul;

Op. de Atendimento SAC – Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

Para se cadastrar nas oportunidades divulgadas, os interessados podem acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo para a companhia analisar. A empresa busca profissionais empenhados e talentosos para atuar em suas fábricas.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos da semana, de grandes empresas brasileiras.