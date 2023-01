Neymar celebra Réveillon com Bruna Biancardi e Carol Dantas

Foto: Reprodução/ Instagram

Livre, leve e solto, o jogador Neymar celebrou a virada de ano com alguns familiares, mas uma presença em especial chamou a atenção dos fãs do craque, a modelo e influenciadora Bruna Biancardi.

Os dois, que terminaram a relação em agosto de 2022, estiveram juntos na festa que contou ainda com a presença de Carol Dantas, mãe de seu único filho, Davi Lucca.

No clique compartilhado pela amiga de longa data do atleta, Bia Coimba, Neymar aparece coladinho com a ex-namaorada, o que alertou para os seguidores uma possibilidade de revival.

Desde Biancardi, Neymar não assume um novo relacionamento. O jogador chegou a ser especulado com uma influenciadora que chamou atenção pela similaridade com Marquezine e com a ex-namorada, Biancardi, no entanto, não parece ter ido para frente.

