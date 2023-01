Neymar critica publicação sobre relação com Bruna Biancardi

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Neymar rebateu uma publicação sobre o atual relacionamento dele com Bruna Biancardi. A postagem alegava que a influenciadora estaria usando a imagem do jogador para se promover e ele não gostou nada do que leu.

“Que notícia de merda, não fala o que não sabe. Deve ser algum infeliz atrás desse Instagram. Ainda por cima usando meu logo como foto principal. Respeite o ser humano antes de sair postando essa merda de notícia”, reclamou Neymar.

Bruna Biancardi está passando uma temporada em Paris, na França, e já foi vista ao lado do jogador. Os dois, que tiveram um relacionamento, parecem estar retomando a relação após o término em agosto de 2022. Os dois assumiram o relacionamento em janeiro de 2022 apesar dos boatos desde agosto do ano anterior.

Na época, ela fez questão de deixar claro que não houve traição. “Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento – já faz algum tempo – e não, não houve traição”, disse.

Bruna Biancardi não comentou a publicação.

Foto: Reprodução/ Instagram

Livre, leve e solto, o jogador Neymar celebrou a virada de ano com alguns familiares, mas uma presença em especial chamou a atenção dos fãs do craque, a modelo e influenciadora Bruna Biancardi.

Os dois, que terminaram a relação em agosto de 2022, estiveram juntos na festa que contou ainda com a presença de Carol Dantas, mãe de seu único filho, Davi Lucca.

No clique compartilhado pela amiga de longa data do atleta, Bia Coimba, Neymar aparece coladinho com a ex-namaorada, o que alertou para os seguidores uma possibilidade de revival.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.