Neymar é visto em festa após afirmar que não tinha liberação para velório de Pelé

Neymar foi uma das ausências sentidas por torcedores na despedida do Rei Pelé, que faleceu no último dia 29 de dezembro após 1 mês internado em São Paulo.

Segundo a assessoria do atacante, o PSG, clube que o brasileiro defende em Paris, não autorizou a vinda do craque para o Brasil para que ele participasse da despedida que aconteceu durante dois dias em Santos, São Paulo.

No entanto, a história acabou sendo refutada com registros do jogador nas redes sociais. Neymar, que participou do treino do tiime na segunda-feira (2), esteve livre na terça (3) e foi visto em clima de festa com alguns amigos em Paris.

Em vídeo, o atleta aparece em uma festa acompanhado do zagueiro Marquinhos. A gravação mostra duas mulheres cantando em um karaokê e o brasileiro aplaudindo e dançando.

O PSG não proibiu nenhum jogador de viajar ao Brasil para o velório de Pelé! Mas enquanto isso, Neymar estava curtindo uma festa em Paris……

pic.twitter.com/mIp0iqihLo — Maratona do Futebol (@MaratonaFutebol) January 3, 2023

O registro viraliza após o jornal francês L’equipe trazer uma declaração do setorista do PSG, Hadrien Grenier, afirmando que o time não tinha vetado a ida de Neymar para o Brasil para participar da despedida de Pelé.

Ao mesmo tempo, o jogador Mbappé estava nos Estados Unidos curtindo a folga ao lado de outro jogador da equipe parisiense. Neymar não se pronunciou sobre a polêmica criada na web.

