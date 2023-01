ninguém acerta dezenas e prêmio acumula em R$ 42 milhões

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.555 da Mega-Sena realizado na noite do último sábado (14), em São Paulo. Com isso, o prêmio do sorteio subiu para R$ 42 milhões.

Os números sorteados foram: 03 – 20 – 45 – 52 – 53 – 58.

O concurso teve 58 apostas ganhadoras na quinta, e cada uma levou R$ 65.428,68 para casa e 4.595 apostas ganhadoras na quadra, com o prêmio de R$ 1.179,81 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (18). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50 e pode ser feita nas lotéricas do Brasil ou online pelo aplicativo da Caixa. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

