No ‘BBB 23’, Bruna Griphao rejeita casal com Gabriel e dispara: ‘Lembro de nada’

Parece que mesmo com o beijão durante a festa da noite de quarta-feira (18), Bruna Griphao seguirá sem querer formar um casal com Gabriel no “BBB 23”.

Durante conversa com o brother na manhã desta quinta-feira (19), a atriz revelou que não estava com o objetivo de formar um casal no reality show.

“A nossa conversa foi perfeita pra mim”, disse Gabriel para a loira durante o bate-papo. “Posso te mandar um papo? Lembro de nada”, contou Bruna Griphao.

O momento rendeu comentários de internautas no Twitter. “A diva carrega um espírito que sempre desejei”, escreveu uma conta. “O lema sempre foi: se eu não lembro, não fiz”, brincou outra.

“E ainda acendeu um cigarrinho pra fumaça incomodar e o menino vazar”, escreveu outro usuário. “Eu quando bebo sou exatamente assim”, comentou mais um.

Vale lembrar que Bruna Griphao relembrou o momento da ficada com o brother durante depoimento no confessionário: “Sou a maior hipócrita dessa casa! Tô com muita ressaca moral! Falei que não ia beber, bebi. Falei que não ia fumar, fumei. Falei que não ia pegar o Gabriel nunca, peguei. Desculpa pai, desculpa mãe”.

Bruna: “Sou a maior hipócrita dessa casa! Tô com muita ressaca moral! Falei que não ia beber, bebi. Falei que não ia fumar, fumei. Falei que não ia pegar o Gabriel nunca, peguei. Desculpa pai, desculpa mãe.” #BBB23 pic.twitter.com/nX3IapXBoF — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 19, 2023

