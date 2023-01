Nos 60 anos de Luiz Caldas veja ranking dos maiores sucessos do cantor

Foto: Victória Dowling / iBahia

Luiz Caldas, considerado pai da Axé Music, completa 60 anos nesta quinta-feira (19) e para comemorar a data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento com as músicas mais populares do cantor.

O artista possui 795 obras musicais e 241 gravações registradas no banco de dados da gestão coletiva da música formada pelo Ecad e pelas sete associações de música Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC.

Na lista de músicas mas tocadas nos últimos 10 anos, “Haja Amor” está no topo. A música é uma parceria com Chocolate da Bahia e é um dos maiores sucessos de Luiz Caldas.

Já na lista de músicas mais regravadas do artista, quem aparece em primeiro lugar é “O que que essa nega quer”, empatada com “Fricote”.

Veja as listas completas:

Ranking das músicas de autoria de Luiz Caldas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Haja amor Luiz Caldas / Chocolate da Bahia 2 Fricote Paulinho de Camafeu / Luiz Caldas 3 O que que essa nega quer Luiz Caldas / Ubajara Carvalho 4 Ajayô Luiz Caldas / Jorge Dragão 5 Magia Luiz Caldas 6 Mademoiselle Luiz Caldas 7 Visão do ciclope Jeferson Robson / Luiz Caldas / Carlinhos Brown Odé e Adão Luiz Caldas 8 É tão bom Luiz Caldas 9 Tenho o ouro Luiz Caldas / Durval Caldas 10 Minha princesa Luiz Caldas 11 Calabouço Luiz Caldas 12 Beverly Hills Luiz Caldas / Durval Caldas 13 Deixa pra lá Paulinho Caldas / Luiz Caldas 14 Lá vem o guarda Luiz Caldas / Jorge Mattos 15 Amazonas Luiz Caldas / Gerônimo / Jorge Mattos Eu vou já Luiz Caldas 16 Reggae do camaleão Luiz Caldas 17 Atual realidade Luiz Caldas 18 Movimento (bagulho doido) Luiz Caldas / Sandra Cristina Frederico de Sa / Cesar Resec 19 Tamara Luiz Caldas / Durval Caldas 20 O beijo Luiz Caldas

Ranking das músicas de autoria de Luiz Caldas mais regravadas

Posição Música Autores 1 O que que essa nega quer Luiz Caldas / Ubajara Carvalho Fricote Paulinho De Camafeu / Luiz Caldas 2 Haja amor Luiz Caldas / Chocolate Da Bahia 3 Ajayô Luiz Caldas / Jorge Dragão 4 É tão bom Luiz Caldas 5 Mademoiselle Luiz Caldas 6 Magia Luiz Caldas 7 Amazonas Luiz Caldas / Geronimo / Jorge Mattos 8 Odé e Adão Luiz Caldas 9 Beverly Hills Luiz Caldas / Durval Caldas 10 Axé pra lua Luiz Caldas / Antonio Telmo Carneiro Do Rio Abra aí

