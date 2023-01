Nos braços dos fãs, Ivete Sangalo celebra retorno do Carnaval

Foto: Rafa Mattei

Cria que é cria, vai na onda do ídolo e carrega nos braços essa louca e doce paixão. E de forma literal, Ivete Sangalo se jogou nos braços dos ‘zamuris’ para dar às boas vindas ao Carnaval de Salvador após dois anos de pausa devido à pandemia.

Abraçada por quase seiscentos fãs que participaram do registro do EP na Casa Pia, em Salvador, Ivete Sangalo fez a felicidade dos ‘zamuris’ e deixou a equipe de cabelo em pé ao sugerir e realizar o mosh, que é o momento no qual o artista se joga na plateia, no último minuto de gravação.

“Esse é um movimento do rock né, e o Carnaval de Salvador é a coisa mais rock n’ roll que a gente tem. Eu acho o show de axé muito parecido, a plateia, muito parecida com as do show de rock, a movimentação do público, com essas coisas de abrir roda. Eu sempre achei muito semelhante no comportamento do público. E a coisa que eu mais senti vontade a vida inteira foi de me jogar no meio do povo, mas sempre me senti impedida por mim mesma, e nessa situação eu senti vontade de fazer”, conta a artista.

Ao iBahia, Ivete relembrou a reação da equipe e da banda com a “loucura” inventada para estar ainda mais perto dos fãs. “Minha produção toda ficou de cabelo em pé, é muito engraçado que a banda, tem um vídeo que eles estão ‘Pelo amor de Deus, manda ela de volta’, mas eu sabia que podia fazer isso, porque ali na plateia é tudo Cria da Ivete”.

Para a artista, o momento vivido no audiovisual ‘Chega Mais’ pode se comparar a primeira vez que Ivete conseguiu curtir o Carnaval de Salvador disfarçada no meio da pipoca.

“Foi igual a sensação que eu saí de palhaço no Carnaval. Não tem nada igual aquela sensação que tive, eu vestida de palhaço no meio da rua, eu pulei, gritei. Me joguei e tudo que eu pedi para os fãs fazerem eles fizeram, me trouxeram para o palco e foi sensacional”.

A loucura já pode ser conferida pelos fãs no projeto inédito que já está disponível nas plataformas digitais. Ao todo, são cinco músicas que compõem o EP ‘Chega Mais’

“É como se fosse o percurso de Carnaval. Tem o ‘So Love’, que é um pagodão animado, para subir a ladeira, tem ‘Batucada’ e “Rua da Saudade’, que é exatamente o sentimento de quando acaba o carnaval. É aquele momento em que você se abraça e chora”, explica Ivete.

A produção ainda reforça a parceria de Ivete com a ‘Banda do Bem’, e falou sobre a expectativa para ter as canções e sua grande aposta ‘Cria da Ivete’, como música do Carnaval. “Não lanço música com o objetivo de que ela seja a música do Carnaval. Para mim, a música é muito importante. Quando eu faço uma canção, faço porque aquilo está em mim. E quando lanço, ela tem uma vida própria”.

No projeto, Ivete é acompanhada por Leo Brasileiro (guitarra), Marcelus Leone (sax), Elbermario e Márcio Brasil (percussão), Rudney (trompete), Diego Freitas (bateria), Gigi (contrabaixo), Kainã do Gege (percussão), Paulo Ricardo – Cara de Cobra (percussão), Marcelo Sangalo Cady (percussão), Gilmar Chaves (trombone), Isabela Barbosa (backing), Camila Braunna (backing), Pablo Braunna (backing) e Radamés Venâncio (teclados).

Os figurinos, idealizados pela cantora com o stylist Marco Gurgel, visitaram as raízes do carnaval, com referências que misturaram elementos de fantasias antigas, como de soldado, pierrô, marinheiro, mas claro, com o toque carnavalesco, com muita cor e brilho.

A jaqueta preta, foi bordada à mão – em tempo recorde, especialmente para Ivete usar na gravação, e foi executada por Michelly X. A jaqueta verde é Dolce&Gabbana.

