Nos EUA, Bolsonaro ficará em casa que tem quarto de ‘Minions’

Foto: Reprodução

Jair Bolsonaro deixou o Brasil dois dias antes de deixar oficialmente de ser presidente do país e foi para os Estados Unidos, onde ficará hospedado na casa do lutador José Aldo. O local chamou atenção nas redes sociais por ter um quarto temático dos Minions, do filme “Meu malvado favorito”. Os personagens amarelos inspiram comparações com os apoiadores de Bolsonaro.

O presidente chegou aos Estados Unidos na noite de sexta-feira (30), para passar férias na região. Contrariando o rito democrático, ele não vai passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na solenidade de posse marcada para este domingo.

Confira imagens da casa de José Aldo nos EUA:

