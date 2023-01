NOTÍCIA ANIMADORA para os beneficiários do Bolsa Família

O Bolsa Família está de volta e os beneficiários do programa social já estão aguardando o primeiro pagamento deste ano. Atualmente, cerca de 21 milhões de famílias são atendidas com o benefício. Todas elas contarão com as mudanças realizadas pelo novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Cabe salientar que o programa passou a se chamar Auxílio Brasil em novembro de 2021, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com essa reformulação, a iniciativa se tornou a maior do país. No entanto, agora os beneficiários terão que enfrentar novas mudanças e se enquadrar em novos critérios.

Principais mudanças do Bolsa Família 2023

A seguir, confira as principais mudanças referentes ao Bolsa Família com relação ao Auxílio Brasil:

Mudar o nome do programa de “Auxílio Brasil” para “Bolsa Família”;

Tornar permanente o pagamento da parcela de R$ 600 em 2023;

Instaurar à parcela fixa de R$ 600 e o adicional de R$ 150 para cada família com criança de até 6 anos de idade. Famílias com até duas crianças nesse requisito receberão R$ 150 para cada criança;

Exigir, como critério para recebimento do benefício, a atualização da carteira de vacinação;

Exigir, como critério para recebimento do benefício, o comprovante de matrícula escolar (no caso de famílias com crianças).

Além disso:

Exigir, acompanhamento pré-natal para gestantes;

Exigir, acompanhamento de ações socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil;

Exigir, acompanhamento das mães que amamentam.

Calendário de janeiro do Bolsa Família 2023

Faltando poucos dias para para a virada de ano, o Ministério da Cidadania publicou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil. No entanto, embora o país esteja sob nova direção, não há informações sobre a possibilidade de alteração da metodologia de repasses do benefício.

Sendo assim, veja as datas de pagamento de janeiro a seguir:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 20 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 27 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

O Bolsa Família 2023 terá um novo cartão?

Conforme as informações da equipe de Desenvolvimento Social, a principio o cartão do Auxílio Brasil poderá ser utilizado no Bolsa Família 2023. De todo modo, não haveria tempo hábil para que novos cartões fossem emitidos para as mais de 21 milhões de famílias beneficiárias.

Cabe salientar que o mesmo aconteceu durante a troca do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. No entanto, ao longo do próximo ano, o Governo Lula deve lançar um cartão para o novo Bolsa Família. Segundo informações, os dispositivos já estão em fase de planejamento pela equipe.