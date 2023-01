Nova Antena Digital de Graça anima brasileiros; veja como solicitar

Desligamento do sinal antigo

Nem todos estão por dentro das mudanças nas antenas parabólicas. No entanto, a ativação do 5G já começou em diversas capitais brasileiras, e os cidadãos desatentos poderão se surpreender com as mudanças que a troca das antenas trará, aumentando as interferências no sinal da TV.

A saber, o processo de desligamento das antenas antigas está previsto para ser concluído em 31 de dezembro de 2025, ou seja, em pouco menos de dois anos. Entretanto, o governo começou a adotar medidas para evitar prejuízos à população. E o principal deles é garantir a distribuição do kit gratuito a todas as famílias de baixa renda do país.

Caso você se enquadre nesse requisitos, fique tranquilo, que a sua antena será trocada, basta agendar o serviço.