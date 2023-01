Nova Iguaçu (RJ) tem banca para concurso

O novo concurso da cidade de Nova Iguaçu, município do estado do Rio de Janeiro, contará com vagas paras os setores da Saúde e Educação.

Aqueles que desejam concorrer às oportunidades do certame já podem se preparar, visto que a prefeitura segue com os trâmites em andamento. No entanto, até o momento, não há divulgação de maiores informações sobre o certame pela gestão, ou seja, como a possível data de divulgação do edital oficial do processo seletivo.

Assim, apesar de não ter uma estimativa de quando o certame deverá ocorrer, a prefeitura do município de Nova Iguaçu já vem se movimentando para renovar o contrato com a RBO. Isto é, a banca examinadora da seleção.

O documento que firma a contratação da empresa foi assinado em janeiro do ano de 2021, com prorrogação do período de mais 12 meses.

Desse modo, a RBO segue como a banca que ficará responsável pelo processo de seleção até janeiro de 2024. Isso inclui, por exemplo, a criação do edital, a administração do processo de inscrições, a aplicação das provas, dentre outras atribuições.

É importante salientar que, após a pandemia de Covid-19, a gestão municipal chegou a confirmar a realização do certame durante o ano passado. Contudo, por razões orçamentárias, a publicação do edital do concurso acabou não ocorrendo.

“Ainda estão previstos, mas sem data, pois estão sendo reanalisados devido à dificuldade financeira que o município se encontra”, relatou a prefeitura de Nova Iguaçu por meio de nota em 2022.

Concurso de Nova Iguaçu terá 3.256 vagas

O próximo concurso de Nova Iguaçu terá a oferta de vagas para as áreas de Saúde e Educação. Assim, muitos candidatos já vem sendo aguardado a oportunidade por cerca de dois anos.

Nesse sentido, no decorrer do ano de 2021, após comentar sobre a realização de um novo certame, a prefeitura da cidade acabou confirmado que o número total de vagas por meio do processo seletivo iria se manter. Isto é, um total de 3.256 vagas, sendo 2.270 para a Secretaria de Saúde e outras 986 para a Secretaria de Educação.

“A Prefeitura de Nova Iguaçu esclarece que o contrato com a RBO para a organização dos concursos da Saúde e da Educação ainda é válido. O número de vagas previsto permanece o mesmo, 2.270 para a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e 986 para a Secretaria Municipal de Educação (Semed)”, declarou a prefeitura.

Veja também: UNICAMP – SP anuncia Concurso público para Professores com salário de R$19,8 mil

Portanto, aqueles que desejam entrar nos órgãos podem esperar este número de vagas.

Confira quais serão os cargos de cada secretaria

Para a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu, a previsão é de que as vagas sejam da seguinte forma:

Professor I: 244 vagas;

Professor II: 459 vagas;

Auxiliar Administrativo III: 31 vagas;

Orientador Educacional: 34 vagas;

Orientador Pedagógico: 48 vagas;

Estimulador Materno-Infantil: 140 vagas.

Assim, para concorrer as oportunidades de auxiliar administrativo e estimulador materno-infantil, será necessário que os candidatos interessados possuam, pelo menos, o nível fundamental completo e ensino médio completo, respectivamente. Já as demais carreiras terão como exigência nível superior.

No caso da Secretaria de Saúde, as oportunidades se dividem entre diferentes níveis de escolaridade. Nesse sentido, com exigência de nível fundamental estão os cargos de:

Agente Comunitário de Saúde: 176 vagas;

Agente de Combate as Endemias: 45 vagas;

Auxiliar Administrativo: 288 vagas;

Maqueiro: 57 vagas;

Já exigindo o nível médio de formação, o concurso terá o cargo de Agente Administrativo, com 76 vagas.

Com nível médio técnico estão as funções de:

Técnico em Aparelho Engessado: 14 vagas;

Técnico de Enfermagem: 652 vagas;

Técnico de Laboratório: 54 vagas;

Técnico de Radiologia: 47 vagas;

Por fim, exigindo nível superior estão os cargos de:

Assistente Social: 19 vagas;

Biólogo: 08 vagas;

Enfermeiro III: 142 vagas;

Farmacêutico: 20 vagas;

Fisioterapeuta: 07 vagas;

Fonoaudiólogo: 04 vagas;

Médico: 660 vagas;

Nutricionista: 03 vagas;

Odontólogo: 12 vagas;

Psicólogo: 16 vagas.

Desse modo, os salários pagos variam de R$ 1.198,36 a R$ 3.915,06.

Além disso, todos os aprovados terão direito ao acréscimo de R$ 146,53 referente ao Auxílio Transporte.

Veja também: 170 editais abertos ofertam mais de 38 mil vagas em todo o país; confira!

É importante lembrar que todos os candidatos passarão por uma etapa objetiva. Contudo, aqueles que concorrerem às oportunidades de nível superior ainda farão prova de títulos.

Procuradoria Geral de Nova Iguaçu altera número de vagas

Além da seleção para Saúde e Educação, nas últimas semanas, a Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu decidiu aumentar para quatro o número de vagas para a carreira de Procurador de seu terceiro concurso público.

A remuneração inicial para a carreira será de R$ 19.602,93.

Assim, as inscrições para o novo certame do município seguem abertas até o próximo dia 08 de fevereiro, sendo exclusivamente no site oficial do Idecan, ou seja, a banca organizadora responsável pelo processo seletivo.

Ademais, além de preencher as quatro vagas para o posto, o certame também contará com a formação de cadastro de reserva.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos deverão possuir formação superior no curso de Direito, além de ter inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Todas as vagas serão para ingresso imediato à ampla concorrência. Já para a formação do cadastro de reserva, 5% dos postos serão a candidatos portadores de alguma deficiência.

Então, o processo seletivo terá provas escritas, orais e de títulos. Segundo o edital da organização, a etapa escrita será no dia 05 de março, no campus da Universidade Iguaçu (UNIG). A comissão organizadora ainda deverá divulgar o horário de realização da avaliação.

Até o momento, contudo, não existe nenhuma informação sobre uma data definida para a homologação do resultado final do certame, que contará com um período de validade de dois anos.

Assim, todos os candidatos aprovados serão convocados através de Edital com publicação no Diário Oficial do Município de Nova Iguaçu e também por notificação enviada para o e-mail que o candidato cadastrar durante o momento da inscrição.

Inicialmente, o concurso público contaria com apenas 1 vaga para o cargo. No entanto, a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu modificou do número de vagas para o cargo através do processo seletivo.

Veja também: Novo EDITAL do Banco do Brasil sai a qualquer momento; vagas para tecnologia

Além disso, a gestão municipal também divulgou a ocorrência de outras alterações na Comissão Avaliadora e também na Comissão Organizadora do concurso.