Nova surpresa para quem usa Gás de Cozinha é revelada e choca brasileiros

O Auxílio Gás é um dos programas de distribuição de renda mais conhecidos do Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal em dezembro de 2021. O seu objetivo foi auxiliar as famílias em vulnerabilidade social e financeira, diante da alta nos preços do gás de cozinha.

Em sua instituição, o valor do benefício correspondia a 50% do valor médio nacional do gás de cozinha. No entanto, após a promulgação da PEC de Benefícios em 2022, o Auxílio Gás passou a pagar o valor equivalente a 100% para as famílias beneficiadas.

Dessa forma, as famílias passaram a receber o novo valor a cada dois meses, como determina as regras do programa. Mas a PEC de Benefícios previa o pagamento de 100% apenas até dezembro de 2022.

Por isso, muitos beneficiários ficaram em dúvida sobre a continuidade do programa e o seu valor em 2023. Ainda mais com as mudanças nos programas sociais, como o Auxílio Brasil, que foi extinto para dar lugar ao novo Bolsa Família.

Por isso, muitos brasileiros ficaram surpresos com a decisão do novo governo do Brasil sobre o novo valor e continuidade do Auxílio Gás em 2023.

Valor do Auxílio Gás em 2023

Inicialmente, se cogitava a continuidade do programa no valor de 50% da média nacional do botijão de gás. No entanto, a nova equipe do governo já anunciou a grande novidade: todos os beneficiários receberão o valor integral da média nacional. A decisão se deu após a aprovação de uma nova Medida Provisória.

Como será o pagamento do Auxílio Gás em 2023?

Até dezembro de 2022, as famílias recebiam o Auxílio Gás junto com o Auxílio Brasil. Mas o programa foi substituído pelo novo Bolsa Família.

Sendo assim, o calendário de pagamentos prevê o pagamento do benefício atrelado ao Bolsa Família, novo programa de distribuição de renda que voltou este ano.

Assim, como o último repasse ocorreu em dezembro de 2022, o próximo pagamento será em fevereiro de 2023.

Como sacar?

A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os repasses para os beneficiários do Auxílio Gás. Portanto, conta com vários canais de atendimento para os seus clientes.

O principal deles é através do aplicativo Caixa Tem. Através dele, você pode receber o Bolsa Família e o Auxílio Gás, além de conseguir realizar transferências bancárias, pix, pagamentos, recarga de celular e ainda ter acesso a diversos serviços bancários.

Calendário de pagamento

Assim como nos meses anteriores, o calendário de pagamento considera o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário para definir a data dos repasses. A seguir, confira o calendário completo de fevereiro de 2023:

Final de NIS 1: 15 de fevereiro

Final de NIS 2: 16 de fevereiro

Final de NIS 3: 17 de fevereiro

Final de NIS 4: 20 de fevereiro

Final de NIS 5: 21 de fevereiro

Final de NIS 6: 22 de fevereiro

Final de NIS 7: 23 de fevereiro

Final de NIS 8: 24 de fevereiro

Final de NIS 9: 27 de fevereiro

Final de NIS 0: 28 de fevereiro

Quem terá direito ao Auxílio Gás em 2023?

Todas as famílias que já estavam cadastradas no programa e receberam o benefício até dezembro de 2022 poderão receber o Auxílio Gás este ano.

A seguir, confira os requisitos para ter direito ao benefício:

Estar cadastrado no CadÚncio (Cadastro Único) e ter os atualizados nos últimos 2 anos;

Ter renda familiar per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo mensal;

Ter algum integrante familiar que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

A prioridade será para as mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.