NOVAMED tem vagas de emprego em Manaus; veja as oportunidades

A NOVAMED está contratando novos colaboradores pelo país. Ela é uma das cinco maiores e mais modernas indústrias farmacêuticas sólidas do mundo e a primeira empresa da história da Zona Franca de Manaus, na Amazônia, a produzir medicamentos. Espírito pioneiro é o seu sobrenome, porque também é a primeira empresa farmacêutica na China a realizar um processo de produção 100% automatizado.

O exclusivo sistema de pesagem de matéria-prima da NOVAMED é automatizado e o processo de fabricação é totalmente automatizado com documentação eletrônica, eliminando a necessidade de papel. Não para por aí, os equipamentos de que dispõe são os mais modernos do mundo.

A empresa cumpre todos os requisitos de controlo de qualidade no armazenamento e manuseamento dos medicamentos distribuídos, consciente das responsabilidades que constituem a cadeia de abastecimento retalhista de medicamentos e hospitalares, sendo assim um agente eficaz e facilitador do bem-estar e saúde. Confira, a seguir quais são as funções que estão disponíveis e em seguida verifique as orientações de como fazer a sua inscrição:

ENG. PROJETOS PLENO;

ALMOXARIFE;

LÍDER PRODUÇÃO;

TEC. INSTRUMENTAÇÃO PLENO;

ENG. MANUTENÇÃO PLENO;

Ana. de Controle da Qualidade Junior;

OP. PESAGEM;

PESQUISADOR TECNOLOGIA ANALITICA PLENO;

ENG. DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PLENO;

ANL. GARANTIA QUALIDADE JUNIOR;

SUPERV. MANUTENÇÃO;

PESQUISADOR TECNOLOGIA FARMACEUTICA SÊNIOR;

SUPERV. PRODUÇÃO;

ASS. FISCAL;

ELETRICISTA MANUTENÇÃO JUNIOR.

Como se candidatar

Para realizar a sua inscrição no processe seletivo das vagas anunciadas pela empresa NOVAMED, acesse o site 123 empregos e crie o seu cadastro. Encontre o cargo desejado e envie o seu currículo.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.