Novidade da Caixa visa ajudar mulheres empreendedoras; conheça

Recentemente, a Caixa Econômica Federal criou um programa para apoiar as mulheres que já empreendem ou desejam empreender. O Caixa Pra Elas Empreendedoras é uma iniciativa que visa auxiliar, incentivar e dar oportunidades para as mulheres brasileiras.

Desse modo, por meio do programa elas têm acesso a orientação sobre prevenção à violência, educação financeira e empreendedorismo, produtos e serviços, além de um empréstimo de até R$ 1 mil. A seguir, veja como funciona o crédito e como contratá-lo.

Iniciativa Caixa Pra Elas Empreendedoras

Em suma, a medida se refere a uma parceria da Caixa Econômica com o Sebrae, que disponibilizará um total de R$ 1 bilhão para a nova linha de crédito, nomeada de “Caixa para Elas Empreendedoras”.

Segundo informações, o empréstimo está sendo liberado com a finalidade de atender ao grupo de mulheres empreendedoras, que estão iniciando a carreira, sem ainda obter formalização.

A instituição financeira informou que para receber o recurso, é necessário que a trabalhadora se formalize como Microempreendedora Individual (MEI) e realizar um curso.

No mais, é importante destacar que a linha de crédito está sendo moldada conforme a necessidade para o investimento da empreendedora, sendo o seu valor máximo de até R$ 1 mil.

A expectativa é atender aproximadamente 30 milhões de mulheres, entre empreendedoras formalizadas e não formalizadas. Estão sendo oferecidos cursos de capacitação, orientação para formalização e incentivo para a abertura de seus negócios.

Contudo, conforme as regras da iniciativa, a linha de crédito também pode ser solicitada por empreendedoras negativadas, desde que essas mulheres formalizem o seu negócio, se tornando MEI.

Microcrédito do Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal segue oferecendo os seus serviços à população brasileira. Entre os mais buscados está o empréstimo de até R$ 4,5 mil pelo Caixa Tem. O programa Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), é voltado para quem já empreende ou deseja abrir o seu negócio.

Através do Caixa Tem, as pessoas físicas que se encaixam no perfil podem contratar um valor de até R$ 1,5 mil, de forma rápida e prática. O Microempreendedores Individuais (MEI) também podem se beneficiar com a novidade, no entanto, para eles, o valor disponível é de até R$ 4,5 mil.

Confira as condições para cada um dos grupos:

Pessoa Física (inclui negativados e beneficiários do Bolsa Família)

Contratação de R$ 300 a R$ 1.500, conforme a capacidade de pagamento do solicitante;

Taxa de juros a partir de 1,95% até 3,60% ao mês;

Pagamento em parcelas de 12 a 24 meses;

Contratação através do aplicativo Caixa Tem;

Pessoas com dívidas a partir de R$ 3 mil não podem solicitar o crédito.

Pessoa Jurídica (MEI)

Crédito de R$ 1.500 a R$ 4.500, conforme capacidade de pagamento do solicitante;

Taxa de juros a partir de 1,99% até 3,60% ao mês

Parcelamento de 18 a 24 meses;

Contratação presencial em uma agência da Caixa;

Empresas com dívidas a partir de R$ 3 mil não podem solicitar o crédito.

Como contratar o empréstimo Caixa Tem?

A contratação via Caixa Tem está disponível, até o momento, somente para as pessoas físicas. A Caixa informou que os desenvolvedores já estão trabalhando para autorizar a solicitação dos MEI por meio do aplicativo.

Em síntese, veja como as pessoas físicas devem solicitar o crédito pela plataforma:

Baixe ou atualize o app Caixa Tem; Realize ou atualize seu cadastro no aplicativo; Clique em “Crédito Caixa Tem“; Clique em “Contratar Crédito Caixa Tem”; Informe como você pretende usar o dinheiro do seu empréstimo. Lembre-se que é preciso informar que aplicará a quantia em algum empreendimento; Simule o empréstimo e escolha o valor das parcelas; Para quem ainda não tem poupança digital, a abertura pode ser feita na hora. Não há previsão de cobrança extra para realizar o procedimento; Confirme o pedido e aguarde os 10 dias previstos pelo Governo Federal.