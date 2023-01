Novidade do governo Lula! Serviço de streaming gratuito pode ser lançado aos brasileiros

O governo Lula pretende lançar um serviço de streaming gratuito com conteúdo exclusivo da arte nacional. A proposta já está sendo discutida e prevê dar mais espaço a cultura brasileira na TV. O serviço funcionaria como um projeto que já existe na Alemanha, onde o conteúdo tem foco nas produções feitas no país.

Confira, a seguir, como a plataforma poderá funcionar.

Streaming cultual brasileiro

Uma das intenções do governo com o serviço de streaming é potencializar o consumo de obras nacionais. De acordo com a Ancine, em 2021 o setor audiovisual brasileiro ainda ocupa apenas 23% de todas as produções vistas no país. A iniciativa também ajudará na valorização dos brasileiros.

Até o momento, a expectativa é que funcione da seguinte forma: uma produtora poderia captar recursos mediante a Lei Rouanet e, posteriormente adicioná-lo no catálogo do streaming. Porém, isso não impediria também a venda para outros canais, como Prime Vídeo ou Netflix, por exemplo.

No mais, a iniciativa também dará oportunidade as pequenas produtoras nacionais, abrindo espaço para as produções que costumam não aparecer em canais grandes ou de maior alcance. No entanto, conforme o Ministério da Cultura, o serviço ainda precisa ser detalhado para ser tema discussão no novo governo.

A ministra Margareth Menezes ainda não se pronunciou sobre o assunto, entretanto, há informações de que o projeto é viável. Contudo, é importante frisar que não há previsão orçamentária para a proposta, logo, caso seja aprovada, não deve ser concluída ainda em 2023.

Renovação do Minha Casa, Minha Vida

Durante sua campanha eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prometeu o retorno do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. No entanto, ao que tudo indica, o relançamento da iniciativa vai atrasar mais um pouco.

Estava marcado para a próxima sexta-feira (20), um evento no município de Feira de Santana-BA. Na ocasião, o chefe do Estado iria renovar o programa social, no entanto, foi cancelado devido à situação das obras.

No últimos dias, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), visitaram as obras do Minha Casa, Minha Vida em Feira de Santana. Foram contabilizadas 240 habitações prontas no Conjunto Residencial Campo Belo – Habitar do Sertão.

No entanto, é importante frisar que as residências foram construídas na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que teve seu processo de impeachment finalizado em agosto de 2016, há mais de 6 anos. Assim, de lá para cá, o tempo foi desgastando as obras, hoje, precisando de reformas.

Cabe salientar que o motivo do adiamento do evento não foi divulgado oficialmente. Contudo, com a vistoria, mesmo que os imóveis estejam concluídos, não é possível acessá-los. Logo, não haveria condição de entregar as habitações no próximo dia de 20 de janeiro, como o governo desejava.