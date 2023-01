NOVIDADE para os usuários do cartão Nubank

Nesta quarta-feira (18), o Nubank anunciou que seus clientes podem pedir um cartão de crédito adicional. No entanto, a divulgação deixou muitas dúvidas quanto ao limite da ferramenta.

Os clientes querem saber se o cartão de crédito adicional vai liberar mais limite. Vale adiantar que a intenção é facilitar a vida das pessoas que costumam emprestar a ferramenta para terceiros.

Indo direto ao ponto, segundo a fintech, não haverá aumento de limite. Na prática, o titular poderá dividir seu limite atual com mais uma pessoa, inclusive se esta for menor de idade.

Como funciona o cartão adicional do Nubank?

Com a novidade, agora todos os clientes que possuem o cartão de crédito do Nubank podem pedir um cartão adicional. A solicitação pode ser feita diretamente pelo aplicativo da fintech.

Se o cartão for para menores de idade, é importante frisar que só jovens entre 12 e 17 anos podem receber a ferramenta, mas, desde que o titular do cartão principal seja o responsável legal.

Cabe salientar que neste primeiro momento, o cartão adicional está disponível apenas para pessoas físicas que são clientes Nubank, ou seja, possuem conta e cartão de crédito na instituição.

Além disso, o titular deve quitar ambas as faturas dos cartões no mesmo dia, ou seja, elas vencem no mesmo dia. Por fim, o cliente poderá consultar as compras realizadas no cartão adicional pelo aplicativo.

Como pedir um cartão adicional do Nubank?

Para pedir seu cartão adicional do Nubank, o cliente precisa acessar o aplicativo e ir até “Meus Cartões”. Em seguida, basta clicar em “Pedir cartão adicional”.

Como mencionado, o pedido pode ser feito pelo aplicativo do Nubank:

Na página principal, toque em “Meus Cartões”; Em seguida, clique em “Pedir cartão adicional”; Preencha as informações sobre a pessoa que vai receber o cartão adicional; Por fim, determine quanto esta poderá gastar com o novo cartão.

Como pedir a segunda via do cartão do Nubank?

A segunda via do cartão de crédito pode ser solicitada através do aplicativo do Nubank. Veja abaixo como o procedimento funciona:

Acesse o App do Nubank; Clique na opção “Meus cartões”, na tela inicial; Em seguida, selecione o seu cartão físico; Na tela, aparecerá as informações do seu cartão, portanto, clique em “Configurar”; Selecione a opção “Cartão perdido ou danificado”; Por fim, informe o motivo da sua solicitação e siga as próximas instruções.

Após finalizar o procedimento, aguarde o contato, via chat, de um dos atendentes do Nubank. Nesse canal de mensagens, você confirmará seu endereço, dentre outras informações que o atendente solicitar.

Lembrando que o prazo para recebimento do cartão físico é entre 10 a 20 dias úteis, de acordo com a região que será enviada:

Rio de Janeiro e São Paulo – 10 dias úteis;

Minas Gerais e Espírito Santo – 12 dias úteis;

Sul, Nordeste e Centro-Oeste – 15 dias úteis;

Norte – 20 dias úteis.