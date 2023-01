NOVIDADE sobre o SAQUE EXTRAORDINÁRIO: você PRECISA saber disso

Intencionando apoiar trabalhadores com carteira assinada em 2022, o governo federal adotou certas medidas, por exemplo, a criação dosaque extraordinário. Essa modalidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) autorizava os cidadãos que tinham dinheiro retido em contas vinculadas, o saque de até R$ 1.000,00.

Milhões de cidadãos puderam resgatar recursos até 15 de dezembro, mesmo a medida sendo criticada pelos especialistas. Ademais, como você poderá ver com mais detalhes na matéria deste domingo (29) do Notícias Concursos, o calendário do saque extraordinário aconteceu entre 20 de abril a 15 de dezembro, conforme o mês do nascimento de cada cotista.

Novo saque extraordinário acontecerá?

O que todos querem saber é: terá outra rodada dessa modalidade do saque extraordinário em 2023? É improvável outra liberação neste ano, pois o governo Lula não é favorável ao uso indiscriminado do recurso do FGTS. Toda a equipe petista defende a manutenção do saldo para momentos em que trabalhadores realmente necessitam, contrariando o que aconteceu nos últimos anos.

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, afirmou recente que o saque-aniversário acabará, outra modalidade do FGTS que autoriza as retiradas anuais. De acordo com Marinho, a proposta ainda passará pelo Conselho Curador, que é responsável pelo benefício.

Trabalhadores comumente reclamam e até pedem pelo fim do saque-aniversário, alegando que “embarcaram em uma canoa furada”. Afinal, aqueles que são demitidos não podem sacar seus saldos. Isso acaba deixando os cidadãos à margem quando mais precisam do dinheiro. Mesmo sendo opcional, é errado. De acordo com o ministro, caso o salário não seja compatível com as despesas, é melhor reivindicar do que sacar.

Considerando essas declarações de Luiz Marinho e outros integrantes do atual governo, é certo que não terá mais rodadas do saque extraordinário agora em 2023. Entretanto, nenhuma informação teve confirmação até o momento.