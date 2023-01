Novo prêmio da Loteria ASSUSTA e vai pagar mais de R$5 bilhões ao ganhador

A loteria multijurisdicional americana Mega Millions, sorteou na última sexta-feira (06/01), um prêmio de R$5 bilhões. Nenhum apostador acertou os seis números. Ademais, as dezenas sorteadas foram 03 – 20 – 46 – 59 – 63, além da bola de ouro 13. Desse modo, o valor acumulou e pode chegar a US$1 bilhão, ou seja, R$5,75 bilhões.

Os brasileiros em qualquer região do planeta podem fazer os seus jogos. Este é considerado o terceiro maior prêmio de loteria realizado nos Estados Unidos. Todavia, até o momento, foram 24 sorteios sem nenhum vencedor, ou seja, ninguém acertou os números.

A loteria segue com seu sorteio há mais de um ano sem haver nenhum ganhador, o prêmio vem acumulando e com valores exorbitantes, que fazem com que seus apostadores sonhem em mudar de vida. Aliás, uma das grandes vantagens da loteria Mega Millions é que suas apostas podem ser feitas de outros países.

Segundo as regras da loteria, não é necessário que os apostadores sejam cidadãos americanos, ou residentes no país. Todos podem participar dos concursos e garantir seus prêmios milionários. As apostas podem ser feitas através da internet, da mesma maneira com que são feitas presencialmente.

Como os brasileiros podem apostar

Quem deseja jogar na loteria Mega Millions pode escolher seus números através do TheLotter, um site altamente confiável que possibilita fazer as apostas de uma maneira virtual e participar do prêmio bilionário. Para tal, é preciso se cadastrar, abrir uma conta virtual e entrar na página relacionada ao Mega Millions.

Depois, o apostador deve selecionar os cinco números principais e um adicional, chamado de bola de ouro. Em seguida, é preciso clicar no botão “jogar”, que fica no canto inferior da tela. O jogador também pode escolher uma combinação de números aleatória disponibilizada pelo próprio site.

O site TheLotter compra os bilhetes do sorteio oficiais para o apostador e envia para ele uma cópia digital do documento, certificando de que a aposta foi realizada. O custo de cada bilhete por linha é de US$5, ou seja, cerca de R$28, incluída a comissão que o site de apostas cobra de seus usuários.

Quem deseja economizar em suas apostas também pode utilizar algumas ferramentas disponíveis pelo site, como as Assinaturas e Multisorteios. Os vencedores podem retirar seus valores ganhos. Além disso, se o ganhador for brasileiro, o TheLotter auxilia o apostador a receber o prêmio pessoalmente.

Como retirar o prêmio

Diferentemente da Mega Sena, no qual estamos acostumados, os apostadores da Mega Millions que acertarem todos os números relativos ao sorteio, não recebem todo o valor à vista. O vencedor do grande prêmio da Mega Millions pode retirar o dinheiro de duas maneiras distintas.

Ele pode receber anualmente, por 29 anos, a quantia de R$198 milhões em parcelas anuais, ou receber na mesma hora, 50% do valor total da loteria bilionária. Ou seja, o valor de seu prêmio é reduzido drasticamente. O ganhador deve viajar e receber o prêmio nos Estados Unidos.

Os brasileiros podem jogar de forma segura e legalizada, visto que as leis americanas permitem que estrangeiros concorram. As chances de ganhar o prêmio bilionário acumulado, são de 1 em 302,6 milhões. Em novembro do ano passado, um único bilhete, contendo uma aposta, ganhou R$10 bilhões em uma outra loteria famosa americana, a Powerball.

No dia 29 de julho de 2022 a loteria Mega Millions ofereceu seu segundo prêmio mais alto de todos os tempos, com a impressionante soma de US$1,337 bilhão. Duas pessoas do estado de Illinois que compraram juntas o bilhete premiado, acertaram os números e levaram a bolada.

Feito inédito

A loteria Mega Million realizou portanto um feito inédito, apresentando dois jackpots no mesmo ano, atingindo a marca de US$2 bilhões em 2023. Portanto, caso deseje apostar, vá ao portal do TheLotter, escolha seus números, no conforto e na segurança de sua residência, pelo smartphone ou computador.

O site americano de apostas deverá arcar com o preço das passagens e as estadias para a viagem aos Estados Unidos, para que possa receber o prêmio milionário da loteria Mega Millions. Se bem que com esta quantia, R$5,75 bilhões, não é muito necessário, não é mesmo? Boas apostas!