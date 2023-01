Novo salário mínimo ideal surpreende a todos os brasileiros

De acordo com pesquisas oficiais, o valor do salário mínimo que seria ideal para suprir todas as necessidades do trabalhador é de R$ 6.647,63. Isso quer dizer que são 5,5 vezes mais se comparado ao valor que vigorava em dezembro de 2022, R$ 1.212,00.

O levantamento do salário mínimo incluiu gastos que são contabilizados como despesas básicas, por exemplo: moradia, alimentação, saúde, educação, higiene, vestuário, transporte, Previdência Social e lazer. Tudo isso considera uma família que é composta por quatro membros, sendo duas crianças e dois adultos.

Salário Mínimo de Janeiro x Cesta Básica

De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor da cesta básica em janeiro, cotando com o custo médio do grupo de alimentos essenciais para uma família brasileira, é de R$ 802,36.

Frente ao salário mínimo vigente, de R$ 1.302, só com a alimentação o piso cobre uma cesta básica e meia. Em outras palavras, o novo salário mínimo dar ao brasileiro o poder de comprar 1,6 cesta básica neste mês, mesmo com ganhos reais.

Mesmo que o cenário seja mais favorável que em 2022, esta ainda é a menor média entre os anos de 2008 e 2021, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, que é realizada em 17 capitais do país.

Uma cesta básica e meia

Há uma lista, desde 1938, que define quais são os alimentos essenciais para a sobrevivência de uma família. Na prática, ela é composta por 13 itens básicos e está regulamentada mediante a um decreto.

Fazem parte dessa lista:

Carne; Leite; Feijão; Arroz; Farinha; Batata; Legumes; Pão; Café; Frutas; Açúcar; Óleo; e Manteiga.

Como mencionado, em 2022, o salário mínimo fechou o ano valendo 1,53 cesta básica. Agora, passa a valer 1,62 em janeiro. Mesmo com ganho real, o piso nacional não supera a média relacionada à alimentação básica do povo brasileiro, estando ainda abaixo do patamar atingido até 2021.

Afinal, quando o salário de R$ 1.320 de Lula será liberado?

Ainda há muitas discussões sobre o valor do novo salário mínimo de 2023. Embora o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tenha prometido durante sua campanha eleitoral um piso nacional de R$ 1.320, sua equipe econômica sinalizou que a remuneração deve ficar em R$ 1.302, conforme a proposta do ex-presidente Bolsonaro.

Espera-se que a definição do novo salário mínimo seja divulgada em breve. Contudo, as informações indicam que o valor fique realmente em R$ 1.302. Também há discussões para que a mudança seja efetivada no Dia do Trabalhador, 1º de maio. De todo modo, é necessário aguardar as próximas reuniões.

Logo após a posse de Lula, sua equipe econômica refez os cálculos para simular o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, representando uma alta de 3%. O custo seria entre R$ 7 bi e R$ 14 bilhões, muito além da quantia prevista no Orçamento de 2023 para gastar com o piso nacional, de R$ 6 bilhões.

A análise também indicou que o número de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) era maior que o previsto pela equipe de transição, o que aumentaria ainda mais os custos, considerando que o salário mínimo é a base de cálculo para reajustar o valor dos benefícios previdenciários.

Embora outras soluções tenham sido apresentadas, como trazer o segundo aumento, para R$ 1.320, apenas em maio, venceu a proposta de manter o valor em R$ 1.302, indicada ainda na gestão Bolsonaro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O valor traz aumento real de quase 1,5% aos brasileiros.