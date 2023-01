Novo SAQUE disponível para trabalhadores; veja o calendário completo

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um benefício destinado a todos os trabalhadores que exercem atividades formais, com carteira assinada. Apesar de ser depositado na conta do beneficiário todo mês, o recurso não pode ser resgatado a qualquer momento, sendo liberado apenas em situações específicas.

No entanto, neste mês de janeiro, um grupo de trabalhadores terá a possibilidade de realizar o resgate do FGTS. Trata-se do saque-aniversário, disponibilizado apenas para os beneficiários que fazem aniversário neste mês.

Atualmente, já são mais de 21 milhões de trabalhadores que aderiram a modalidade do FGTS. Como já mencionado, o saque fica disponível a partir do mês de aniversário do trabalhador.

É importante destacar que a modalidade é facultativa. Portanto, fica a critério do beneficiário aderir ou não o saque-aniversário.

Além disso, o cidadão que pretende aderir ao saque, deve estar ciente de que haverá uma troca de modalidade. Isso porque, o saque rescisão é a opção padrão do FGTS. Dessa forma, quando o trabalhador solicita a mudança, ele perde o direito de resgatar os valores integralmente em caso de demissão sem justa causa, por exemplo.

Qual o valor do saque-aniversário do FGTS?

O valor do saque-aniversário do FGTS varia conforme o saldo total disponível nas contas do trabalhador. Em síntese, é possível resgatar de 5% a 50% da quantia reservada no Fundo de Garantia. Além disso, o trabalhador pode receber uma parcela adicional. Confira:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Quem pode aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Para aderir a modalidade, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Ter conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal;

Estar com CPF regular na Receita Federal;

Estar adimplente com a Caixa ou usar o recurso do crédito para pagar a dívida.

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

Para aderir a modalidade de saque do FGTS, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do FGTS; Informe o seu login e senha, caso já seja cadastrado; Clique na opção “Saque aniversário”; Em seguida, toque em “Modalidade saque-aniversário; Feito isto, clique em “Optar pelo saque-aniversário”; Um termo será gerado para que o usuário prossiga com a operação; Realizados os procedimentos, o sistema vai efetivar a troca de modalidade.

A primeira parcela do saque-aniversário caí no mesmo ano para quem fizer a adesão até o último dia útil do mês do seu aniversário. As trocas após o mês de aniversário garantem o recebimento da parcela a partir do ano seguinte.

Contudo, é importante frisar que caso se arrependa, o trabalhador pode retornar ao saque rescisão do FGTS. No entanto, neste caso, após a solicitação de retorno será necessário aguardar um prazo de 24 meses para que a troca seja efetivada.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Abaixo, confira o calendário do saque-aniversário do FGTS 2023:

Janeiro: de 02 de janeiro a 31 de março de 2023;

Fevereiro: de 01 de janeiro a 29 de abril de 2023;

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2023;

Abril: de 03 de abril a 30 de junho de 2023;

Maio: 01 de maio a 31 de julho de 2023;

Junho: de 01 de junho a 31 de agosto de 2023;

Julho: de 03 de julho a 29 de setembro de 2023;

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2023;

Setembro: de 01 setembro a 30 de novembro de 2023;

Outubro: de 02 de outubro a 29 de dezembro de 2023;

Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024;

Dezembro: de 01 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.