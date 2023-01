Novo secretariado do Governo da Bahia toma posse nesta terça (3)

Foto: Reprodução / TV Bahia

Os novos secretários e secretárias do Governo da Bahia serão empossados, na manhã desta terça-feira (3), em Salvador. A cerimônia acontece em uma tenda instalada na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), localizada no Centro Administrativo do estado.

Na prática, o novo secretariado possui 17 homens e 8 mulheres. Destes 17 pertencem a partidos políticos – 7 do PT, 2 do MDB, 2 do PC do B, 2 do PSD, 1 do PSB, 1 do PV e 1 do Avante. Os outros 9, que não possuem ligação partidária, foram indicados pela base aliada.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Quem é quem?

Secretaria da Administração: Edelvino Góes –

Secretaria do Planejamento: Cláudio Peixoto

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação: André Joazeiro

Secretaria de Segurança Pública: Marcelo Werner

Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

Casa Civil: Afonso Florence

Secretaria de Relações Institucionais: Luiz Caetano

Secretaria de Comunicação Social: André Curvello

Secretaria de Saúde: Roberta Santana

Secretaria de Educação: Adélia Pinheiro

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: Felipe Freitas

Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social: Fabya Reis

Secretaria de Infraestrutura: Sérgio Brito

Secretaria da Fazenda: Manoel Vitório

Secretaria da Agricultura: Wallison Oliveira (Tum)

Secretaria do Turismo: Maurício Bacelar

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial: Ângela Guimarães

Secretaria do Meio Ambiente: Eduardo Sodré Martins

Secretaria de Desenvolvimento Rural: Osni Cardoso

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento: Larissa Gomes Moraes

Secretaria de Administração Penitenciária: José Antônio Maia Gonçalves

Procuradoria Geral do Estado: Bárbara Camardelli Loi

Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Jusmari Oliveira

Secretaria de Cultura: Bruno Monteiro

Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte: Davidson Magalhães

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Ângelo Almeida

Secretaria de Políticas para as Mulheres: Elisângela Santos Araújo

