Novotec oferece mais de 1400 vagas de estágio em São Paulo

Está em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a Novotec, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, oferece mais de 1.400 vagas de estágio em São Paulo.

O Novotec é um programa que oferece cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos, orientação vocacional e oportunidades de estágio para jovens do Estado, sempre com foco nas demandas do mundo do trabalho e com o que os jovens têm desejo de aprender. Os cursos são oferecidos por escolas técnicas de referência públicas e privadas.

As vagas de estágio disponíveis atualmente são oferecidas em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola). A iniciativa visa oferecer aos estudantes do programa a oportunidade de estágio remunerado – estimulando, assim, a geração de emprego e renda na capital paulista.

Nos próximos meses, a estimativa é de que 12 mil alunos sejam beneficiados com oportunidades em empresas nacionais e multinacionais. Além da gestão do programa, a Secretaria subsidia financeiramente as contratações de alunos por meio da parceria com o CIEE.

Os alunos participantes do programa receberão, no mínimo, R$ 490 mensais para os estágios de quatro horas diárias e de R$ 735 para as jornadas de seis horas diárias.

Como participar

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo deverão estar, obrigatoriamente, matriculados em um dos cursos oferecidos pelo Novotec. É importante, ainda, ter entre 16 e 21 anos e ser morador do estado de São Paulo. O cadastro pode ser realizado diretamente pelo site do CIEE, disponível em portal.ciee.org.br/novotec/estudantes.