Nubank anuncia IMPORTANTE alerta para seus clientes

O Nubank fez um alerta aos seus clientes, deixando claro que não está fazendo nenhuma campanha de Pix de Carnaval. Isso porque criminosos estão se passando pelo banco, inventando essa campanha para dar golpes. Eles entram em contato com as vítimas oferecendo dinheiro, e as induzem a clicar em links.

O golpe funciona da seguinte forma: os golpistas se passam pelo Nubank, dizendo que existe uma campanha de Pix de Carnaval. A suposta campanha faria o cliente ganhar um Pix de até R$ 150, em troca de preencher um formulário. No entanto, ao clicar no link do formulário e preencher, a vítima tem seus dados roubados.

Segundo o banco, “O Nubank informa que não está realizando nenhuma promoção de Pix de Carnaval. Se você foi impactado por essa mensagem, não clique em nenhum link, nem compartilhe ou forneça informações pessoais”

Quando a vítima preenche o formulário dos golpistas, na esperança de receber um Pix, ela acaba entregando dados pessoais, como senhas, contas, CPF, RG e outros dados sensíveis.

Esse tipo de golpe possui um nome: engenharia social. Para este caso em específico, os criminosos induzem a vítima ao erro, se passando por uma empresa de verdade, como o Nubank.

Dicas do Nubank caso receba a mensagem

É muito importante estar preparado para este tipo de golpe. Sendo assim, o Nubank explicou quais devem ser as atitudes dos clientes que receberem a mensagem do Pix de carnaval. Além disso, o banco informou que os golpistas estão utilizando do nome falso “Nu Investimentos” para tornar o golpe ainda mais realista.

Confira a seguir as recomendações em caso de recebimento da mensagem golpista:

Não clique em hipótese alguma no link recebido;

Faça uma denúncia do contato que enviou a mensagem pelo Whatsapp ;

; Também é possível denunciar o contato nos canais de atendimento do Nubank, ou pelo e-mail falsa@nubank.com.br;

Não divulgue nem compartilhe a sua chave Pix;

Caso a vítima já tenha preenchido o formulário, e esteja com medo de seus dados serem expostos, ela deve entrar em contato com o Nubank. Também é importante consultar o SOS Nu (um guia de emergência com orientações claras sobre o que fazer diante de uma tentativa de golpe, fraude e outros crimes digitais).

Dessa forma, seguindo estas recomendações o cliente Nubank fica mais preparado e protegido contra os golpistas.

Banco Central faz alerta

O número de consultas sobre falsas mensagens relativas ao sistema Valores a Receber aumentou muito. Isso fez com que o Banco Central emitisse um alerta. A autarquia fez várias recomendações, passando uma série de medidas que podem ser adotadas pelo consumidor para que ele não caia em novos golpes.

De acordo com o Banco Central, o volume de consultas sobre informações falsas recebidas pelos serviços de atendimento ao cidadão aumentou cerca de quatro vezes acima da média. Ainda segundo o banco, grande parte dessas mensagens entraram em circulação na internet nos últimos dias.

Da mesma maneira que o golpe do Pix de carnaval do Nubank, os criminosos mandam mensagens às vítimas dizendo que possuem um valor a receber pelo Banco Central. Eles enviam um link de formulário, e roubam os dados sensíveis da pessoa.